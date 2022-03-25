過敏性休克｜觸碰致敏源或窒息致命 7步驟學用急救筆＋注意事項

一個小致敏源隨時誘發過敏性休克，甚至有可能在短時間內致命！除了患者，身邊人也應學會使用急救筆，有突發情況時可減低患者送診前惡化的機會。



過敏性休克是因患者接觸即使極少量的致敏原後而產生的全身嚴重過敏反應，可在數秒至數分鐘內，或是2至4小時後才發病，導致血壓急速下降，引起暈眩，呼吸困難，甚至失去知覺，嚴重可致死。在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應而送入公立醫院。

香港大學報告曾指出，2018至19年被轉介至瑪麗醫院臨床免疫科的成年患者中，有超過10%人有「自發性」過敏性休克，即原因或致敏原不明﹐但後來發現當中有60%是「小麥依賴—運動誘發」的過敏性休克，即因進食小麥後做運動而誘發。

▼過敏性休克成因（按圖看清👇👇👇）

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誘發過敏性休克的成因很多，例如例如食物、藥物、昆蟲毒液、乳膠造成的過敏等原因所引起。接觸致敏原後要小心觀察，必要時注射腎上腺素及送院治理，而患者常見的病徵可分為數方面。

腦部



頭痛、感到不安、焦慮情緒、虛脫、**休克 / 失去知覺

肌肉



疲倦、肢體無力

心臟



**血壓降低、心跳加速或減慢

肺部



咳嗽不止、氣速 / 喘氣、喘鳴 / 呼吸有雜聲、胸口痛或繃緊、**呼吸困難

皮膚



變蒼白或泛藍、痕癢、發熱、泛紅 / 出疹、腫脹、蕁麻疹 (不經常出現)

眼部



腫脹

口腔



嘴唇及舌頭腫脹、口內有金屬味道

喉嚨



喉嚨痛、吞嚥困難、說話困難、聲音嘶啞、腫大、綳緊

腸胃



作嘔 / 嘔吐、肚痛、抽筋、肚瀉

含有腎上腺素的急救筆可作暫時治療，分別有成人款及小童款，各有適用劑量。（香港過敏協會圖片）

學用急救筆減低致命風險

過敏性休克患者會被轉介過敏症專科接受診斷和治療，由醫生找出觸發過敏的因素並提供建議，制定緊急治療方案，例如是否需攜帶俗稱「救命針」的腎上腺素自動注射器。

如果見到身邊人懷疑出現過敏性休克，需即時報警送院或到診所接受治療。因過敏性休克數分鐘內可以奪命，而含有腎上腺素的急救筆可作暫時治療，分別有成人款及小童款，各有適用劑量，但如果用遲了或不懂用急救筆，有可能未去到醫院已經失救。

▼急救筆是甚麼？（按圖看清👇👇👇）

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據香港過敏協會資料指，腎上腺素 （ adrenaline / epinephrine）是人體內自然分泌的物質。注射腎上腺素為緊急治療過敏性休克的主要方法。而腎上腺素自動注射器，俗稱過敏急救筆或救命針，是一個一次性腎上腺素自動注射器。

在過敏緊急治療中，急救筆注射預先量度的單劑量腎上腺素，可給不懂使用針筒注射的人也可以給病人快捷簡單地進行急救。急救筆注射預先量度的單劑量腎上腺素，可給不懂使用針筒注射的人也可以給病人快捷簡單地進行急救。協會官方也有使用急救筆步驟教學：

1. 先取下黃色的按鈕

2. 記緊不要按黑色蓋子，入面有針頭。姆指放在側邊便可

3. 把針頭置90度打在大腿外側，不用脫褲

4. 直至聽到大聲「啪」一聲，按住10秒

5. 按摩打針的位置十至十五秒，令藥物盡快擴散開

6. 帶著急救筆上救護車、急症室，告訴醫護人員他懷疑過敏性休克，並已使用這支針

7. 如果打了5至10分鐘後症狀仍未退，應考慮打第2針過敏急救針



腎上腺素打入身體後會即時幫助身體全身的血管收縮，血壓可以在數分鐘之內提升到正常水平，保持正常的血液循環，腦袋就有足夠的血液和氧氣，患者會回復知覺。而且腎上腺素可令血管性水腫在數分鐘內消腫以及擴張氣管，令呼吸回復暢順。

除此之外，在急救前後也有注意事項。

▼急救注意事項（按圖看清👇👇👇）

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切勿亂用急救筆



患者必須是確診患過敏性休克，假若未能確定是否患過敏性休克，一般不建議提供或幫助注射，高齡人士尤其危險。若患者未經醫生診斷患食物過敏而又出現過敏性休克，請勿胡亂使用過敏急救筆。

注意患者姿勢



如果病人未失去知覺，緊記不應讓他站著，因為人體血液循環最高點在大腦，研究發現如果過敏性休克時站著，不醒人事的機率會提升幾倍。所以當患者開始覺得不適時，第一件事應該扶著患者坐下或躺下，平躺最為理想。

第二件事要抬頭患者的雙腳，令雙腳的血液可回流到心臟和腦部。如果患者已經不幸失去知覺，躺平後要打側，急救角度稱為復原臥式，即使嘔吐，亦不會令未消化好的食物塞住氣管。

定期檢查急救筆



定期檢查急救筆玻璃容器中的含量，確保藥液清澈透明，如藥液變得混濁或出現沉澱，請立即更換急救筆。請定期檢查過期日，確保藥物沒有過期，並在失效日期或之前更換。

以上所刊的內容、療法、建議只供參考，並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或診治。如有需要請儘早求醫，並向相關專科醫生或專業人士了解。