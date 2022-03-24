過敏性休克｜陳葦璇跑步突面腫暈倒留院ICU 7大常見病徵有啲乜

過敏性休克屬嚴重的過敏反應，接觸致敏原數秒已可發病。《全民造星III》亞軍，曾是女子組合As One成員的陳葦璇，於IG限時動態自爆日前食晚飯後跑步，但突然出現面痕面腫，其後更暈倒，醫生診斷為過敏性休克，需在深切治療部留院。其後她獲轉至普通病房，並於23日早上表示已出院，而醫生亦會轉介她到專科跟進檢查。



今年26歲的陳葦璇Kira曾是女子組合As One成員，拆伙後於2020年參加《全民造星III》並獲得亞軍，現時是歌手之餘也是ViuTV藝人及擔任節目主持。

她於今月22日在Instagram限時動態表示，21日晚上吃飯後休息了2小時，然後外出跑步。她一直戴住口罩，跑了大約10多分鐘都沒有出現異狀，其後因為覺得熱就脫掉風褸，穿著長袖衫繼續跑步。

▼陳葦璇Kira跑步出現過敏性休克經過（按圖看清👇👇👇）

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然而Kira起步不足1分鐘即感覺面部痕癢，起初以為只是生風癩故打算折返回家，卻隨即感覺到全身痕癢，面部開始腫，甚至暈倒當場。她解釋：「我行行吓就開始暈，好彩啱啱男朋友陪我跑，唔夠1分鐘我已經由暈暈哋但行到，之後變到要瞓喺地下，休克狀態」。

Kira續指，朦朧間得知有幾個人行過來幫手，但自己已看不到東西，亦不知道身處何地。其後救護車到場，送院途中她不斷在發抖。到院後醫生為她打針，她開始有知覺，能夠說話。醫生診斷她出現過敏性休克，但未找到敏感原。

由於血壓太低，Kira要在深切治療部留院觀察，及後她再於限時動態表示已轉去普通病房。直至23日早上，Kira表示敏感症狀已退，及已出院回家休息，而醫生亦會轉介她到專科跟進檢查。最後，她感謝途人及醫護人員的幫忙，又籲粉絲不用擔心。

陳葦璇熱愛做運動，沒想到這次跑步會出事。（IG：@hahakirac）

過敏性休克知多啲

據香港過敏協會資料指出，過敏性休克(Anaphylactic shock)是由於過敏反應，所導致昏迷甚至死亡的疾病。發生過敏性休克的原因是身體免疫系統產生過大的反應，以為致敏源都是敵人，例如食物、藥物、昆蟲毒液、乳膠造成的過敏。

▼為何出現過敏性休克？（按圖看清👇👇👇）

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患者會在接觸過敏原後的數秒或幾分鐘內，產生不同程度的炎症反應包括紅疹、風癩，還有包括水腫，例如面腫、嘴腫，最嚴重的是氣管、咽喉、喉嚨腫。如果患者呼吸不了就有可能窒息，亦可能引致支氣管收窄，導致全身血管擴張，血壓突然驟降，突然之間腦部不夠血，血液循環失調，就會出現休克情況。

過敏性休克的常見症狀有：

1. 皮膚癢、潮紅，或膚色蒼白

2. 身體發熱

3. 喉嚨腫脹

4. 呼吸困難

5. 脈搏微弱或加速

6. 噁心、嘔吐或腹瀉

7. 頭暈



如何處理過敏性休克

在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應而送入公立醫院。如果見到身邊人懷疑出現過敏性休克，首先要即時報警，送他到最近的醫院、診所接受治療。近年醫學界推出含有腎上腺素的急救筆，由於過敏性休克數分鐘內可以奪命，如果用遲了急救筆，有可能未去到醫院已經失救。協會亦分享如何使用急救筆。

▼同場加映：過敏性休克急救筆使用方法（按圖看清👇👇👇）

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