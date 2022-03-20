什麼是藥物過敏？通常引起紅腫皮膚癢　一文分清和副作用差別

當人體免疫系統將外來物質（過敏原）誤判成威脅時，身體引起的強烈反應就稱為「過敏」。人體對藥物過敏，和對食物等其他物質過敏的反應相似。

撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello 醫師



任何人在任何年齡都可能發生，尤其是患有心臟病（Heart disease）、哮喘（Asthma）或高血壓（Hypertension）時，更可能成為產生嚴重藥物過敏的高危險群。

藥物過敏的症狀（按圖👇👇👇）

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輕微

通常引起紅腫、皮疹的過敏症狀，會在使用藥物後立即或1小時後發生。當下列這些輕微的症狀發生時，請立即告知醫師：

- 紅疹或蕁麻疹

- 皮膚或眼睛癢

- 發燒

- 關節痛或腫脹

- 淋巴腫脹



嚴重

嚴重的藥物過敏可能會危及生命，這種狀況稱之為過敏性休克（Anaphylaxis），會影響多個身體功能。若發生下列症狀，請立即尋求緊急醫療協助：

- 鎖喉、呼吸困難

- 唇、舌、口、眼部腫脹

- 腹痛、噁心嘔吐、腹瀉

- 頭暈、意識混亂

- 心悸

- 暈倒

- 痙攣



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藥物過敏和副作用的差別

藥物過敏與藥物副作用有些相似的症狀，如上述的頭暈或噁心嘔吐，但過敏對身體的影響比副作用還要嚴重許多。剛開始使用一種新的藥物時，請諮詢醫師或藥劑師該藥可能引起的副作用，或參考藥品包裝說明，以分辨特殊身體反應是否為過敏。也就是說，若藥物的副作用不包含上述症狀，但您服藥後卻經歷了，即代表您對該藥過敏。

容易導致過敏的藥物和物質

- 抗生素，例如盤尼西林（Penicillin）。

- 非類固醇消炎藥，例如布洛芬（Ibuprofen）。

- 阿斯匹靈（Aspirin）

- 抗癲癇藥物

- 單株抗體治療藥物

- 化療藥物

- 胰島素（Insulin）

- 有些用來包裝藥物的物質也會引起過敏，如染劑、乳膠等。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：什麼是藥物過敏？分清和副作用的差別】

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