白髮｜紅茶包＝天然染髮劑防致癌？專家教3大染白髮貼士

發現本來烏黑濃密的頭髮竟然慢慢變白？想要用染髮劑遮白髮，但化學染髮劑不但刺鼻，還容易傷害髮質、頭皮，甚至美國衛生研究院指出，如果經常使用「永久性染髮劑」，罹患乳腺癌的風險最高可能會增加60％。有專家提出其實可以在家自製純天然染髮劑，有助護髮之餘，更不含化學物質，對頭髮和頭皮沒有傷害！



許多人染髮是為了遮蓋白髮，也因此每隔一段時間便需要接觸染劑，無可避免伴隨而來的風險。皮膚科專科醫生陳厚毅解釋，頭髮由外而內分為：毛鱗片、毛皮質層、毛髓質層。簡單來說，染髮就是通過氨水（Ammonia），打開頭髮表皮層的毛鱗片，再透過雙氧水的漂白作用讓毛幹漂白，接著將染髮劑的色素進到毛幹的毛皮質層（頭髮結構的第二層），讓頭髮上的黑色素變成你想要的顏色。

▼市面染髮劑或致癌？（按圖看清👇👇👇）

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陳醫生續指，PPD是染髮劑中幫助上色的化學物質，不管是永久性或半永久性的染髮劑都可能含有此化學成分，只是永久性染劑含量更高；另外，顏色較深的的染髮劑例如黑色、啡色的PPD含量也會比淺色的染劑高。

雖然PPD的致癌性在分類上僅被分為第3級，沒有足夠證據對人類會致癌，但過去在動物實驗中發現，PPD會增加罹癌風險，如白血病、膀胱癌等，因此降低染髮頻率較安全，一年染髮最好不超過三次。

陳醫生也建議，每次染髮最好間隔3個月以上，並且在染髮前先使用保護液，避免染到髮根、頭皮，導致頭皮出現紅、腫、痛、熱，甚至皮膚潰爛或過敏性皮膚炎等症狀。

染髮注意貼士

陳醫生提醒，如果要在家自行染髮，應注意以下事項。

▼染髮要注意甚麼？（按圖看清👇👇👇）

染髮前



選購有認可標籤及完整說明的染髮產品

先在手臂等皮膚上先做過敏測試，48小時後無任何異常現象發生，再染髮比較安全。

染髮期間



先使用染髮保護液，避免染髮劑直接刺激頭皮

以塗抹方式，而不可用洗髮搓揉方式進行染髮

有傷口時不可染髮

染髮後



染後留意皮膚狀況

1年染髮不超過3次，每次染髮必須間隔3個月以上

▼同場加映：防脫髮洗頭法（按圖👇👇👇）

紅茶包＝天然染髮劑？

日本農學博士大森正司表示，使用「紅茶染髮」健康不傷身，而且有護髮效果。他解釋紅茶的色素會附在頭髮上，達到自然染色的效果，雖然不是像化學染髮劑一樣立即見效、染成很濃的顏色，但是因為純天然，對頭髮和頭皮沒有傷害。

他續指出紅茶的成份對護髮方面有不同功效。

▼紅茶染髮知多啲？（按圖看清👇👇👇）

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胺基酸



對頭髮有滋潤的效果

抑制皮脂分泌，防止細菌增生、避免頭皮臭味

蛋胺酸、半胱氨酸、胱氨酸促進頭皮血液循環，使頭皮更健康

咖啡因



有緊實頭皮的效果

單寧酸



滋潤護髮

3步驟自製天然紅茶染髮劑

大森博士教以下步驟自製天然紅茶染髮劑。

材料



紅茶茶包 3包、熱水 500毫升

做法



將紅茶茶包3包放入500毫升的熱水中；等到冷卻後裝入噴霧瓶中就完成

使用方法



直接對著頭髮噴，在頭髮濕潤時對著頭皮按摩，等30分鐘到1小時。

頭髮完全被紅茶浸透以後，用洗髮精洗髮，再用清水沖洗乾淨。

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