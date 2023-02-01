白髮｜兩鬢斑白仍可重新變回黑色嗎？研究：只有這成因才可逆轉

你是否因工作壓力頭髮開始變白？當你發現頭上長出白髮時，趕緊排個休假，好好放鬆心情。最近有一項研究發現，一旦消除壓力之後，由壓力引起的白髮是可以逆轉的，研究人員表示，這個發現為了解衰老過程提供了寶貴的見解。



美國Columbia大學Vagelos醫學院的科學家們發現，有時候花白的頭髮不需要去美髮沙龍染髮，只要解除壓力源，頭髮就會恢復活力，回到原本的顏色。

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《behavioral medicine》（行為醫學）的資深作者、副教授Martin Picard指出，了解如何讓象徵老的白髮恢復到年輕色素狀態的機制，可以提供關於人類衰老的總體延展性，以及其如何受到壓力影響的新線索。而且從研究的數據中發現了很多證據，證明了人類衰老並不是一個線性的、固定的過程，而是可能至少部分會停止，甚至還會暫時逆轉。

發表在《eLife》（e生活）上的研究中，共有14名志願者被要求記錄自己的壓力日記，研究人員同時對他們的頭髮進行了分析，發現當志願者報告壓力指數降低時，一些白髮會恢復到原來的顏色。

這種效被認為是來自於線粒體的壓力變化，線粒體被稱為細胞的動力源，科學家稱線粒體就像是小天線一樣接收不同的信號，包括心理壓力。但Martin Picard強調，目前還沒有證據表明，減輕老年人的壓力，會使已經變白一段時間的髮色恢復正常。

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