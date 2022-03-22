脫髮｜洗頭唔乾淨致脫髮！專家教你一眼辨清好壞脫髮 食咩防脫？

擁有一把濃密烏黑的頭髮相信是不少人的願望，偏偏每次洗頭卻發現有一大束頭髮堵着去水口，令人不禁擔心自己是不是有脫髮危機。日本的綜藝節目請來專家講解脫髮問題，教大家分辨分「好」的脫髮和「壞」的脫髮，以及改善脫髮的好方法。



日本節目《ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～》引述資料，指40歲以上的女性因為荷爾蒙失調的關係，脫髮問題會變得更加嚴重，令求醫的人數大大增加。而除了年齡的因素，季節亦會影響掉髮的狀況。比起春天每日大約掉50根頭髮，秋天可是每天掉200根，足足有4倍之差。

日本節目進行街訪時，有位女士表示自己梳頭掉出來的頭髮都幾乎可以整成一個假髮，令她非常擔心。（資料圖片）

脫髮質量

若要防止秋天掉大量的頭髮，就應該由現在開始做好預防措施，小心清潔好頭皮，改善脫髮問題。但為免大家大驚小怪，專家指出，在正常的情況下，人體每天都會掉50-100根頭髮，而其中5-7成都是在洗頭的同時脫落，所以比起數量，更重要的是看脫髮的質量，藉此推斷目前頭髮的生長狀況。

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首先，可以看看脫髮的根部是黑色還是白色，假如髮根是黑色，代表毛髮的生長或許出現問題，有脫髮危機的跡象。反之，如果脫髮根部是白色，則代表是正常的新陳代謝。

節目組進行街訪時，發現有些人會以為脫髮根部白色的部份是毛囊連着頭髮掉出來，因此非常擔心，但那其實是「內毛根鞘」，是頭髮生長必需的東西，當生長週期結束就會自然隨頭髮掉落，屬正常現象。

其次，我們可以留意脫髮的質地，假如是纖幼而短的話，就必需多加留意。因為較幼短的頭髮，有可能是提早死亡的頭髮，是生髮機能異常所導致。

在正常的頭髮生長週期，毛質基會令頭髮長出，毛根亦會在這個過程中變得粗大，為期大約2-6年，隨後毛根會漸漸縮小並自然脫落，然後再由毛質基孕育出新的毛髮。可是，如果構成頭髮的細胞衰弱，就會令毛髮的生長週期變短。這些成長期僅有數個月至1年的毛髮，由於提早脫落的關係，會變得相對地幼短。

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正確洗頭法

專家解釋，日常洗頭洗得不好，油脂就會堵塞毛孔，導致發炎，繼而引起脫髮。因此，節目《教えてもらう前と後》請來日本天皇的前理髮師大場隆吉先生親授正確的洗頭方法。

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大場先生表示，在用洗髮液之前，應先用熱水沖洗頭髮，但很多人都忽略了這個步驟，只是沖幾十秒弄濕頭髮就加洗髮液，沖洗的時間太短。如果這個步驟做得好，能夠將頭髮7成的污垢沖洗掉。

正確的沖洗應該將花灑頭放在距離頭皮大約5厘米的地方，利用水壓把污垢沖走。水溫要注意維持在39度左右，如果太熱的話就會把保護頭皮的油脂都洗掉。而沖洗時間應接近3分鐘，過程亦要一邊沖一邊用手撥動頭髮。

此外，大場先生亦提醒大家要注意洗頭的手法。在雙手沾取洗髮液後，應由髮根開始順着頭皮推開洗髮液至頭頂，確保整個頭皮有沾到足夠的洗髮液。大場先生指，洗頭的重點其實不是洗頭髮，而是洗頭皮。只是把洗髮液沾在頭髮表面其實未能夠清潔到頭皮的污垢，長久之下毛囊會被油脂堵塞，影響毛髮生長。

在雙手沾取洗髮液後，應由髮根開始順着頭皮推開洗髮液至頭頂，確保整個頭皮有沾到足夠的洗髮液。（《教えてもらう前と後》截圖）

塗好洗髮液後，就要把頭髮當成是起泡網，利用手指的撥動擠入空氣，慢慢地就會搓出綿密的泡泡。如此一來，也能更有效地洗掉油脂。可是，過分用力也會對頭皮造成傷害，大場先生則建議大家在洗頭皮的時候用指腹，好像觸碰桃子一樣溫柔地揉動頭皮，把污垢從頭皮搓出來。

把頭髮當成是起泡網，利用手指的撥動擠入空氣，慢慢地就會搓出綿密的泡泡。（《教えてもらう前と後》截圖）

來到沖水的階段，大場先生指洗走泡沫的時間應該是洗頭所花的2倍，覺得已經把所有泡沫沖走後，應該再多沖水1分鐘左右，確保已經沖洗乾淨。最後，大場先生也不忘分享吹頭的貼士。由於頭皮會有雜菌，為防雜菌叢生而引起的發炎或痕癢，趕緊吹乾頭髮比自然風乾更好。

然而，風筒的熱風溫度可達至100-110度。為免頭皮燙傷，使用風筒的時候應該要預留約20厘米的距離，這樣就能確保熱風吹到頭皮的時候是大約60-70度的適當溫度。吹頭的過程亦要不停移動風筒的位置，避免長期吹往同一個地方以減少傷害。在頭髮吹至8成乾的時候，就應該切換至冷風模式，這樣能令髮質得到改善。

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防脫食物

相信有不少人會認為進食海帶等海藻類食物有助防止脫髮，然而專家指出，這類食物只能令頭髮有光澤卻無效防脫，要預防脫髮，就必需要強化微絲血管，幫助營養運送到毛囊，幫助頭髮生長。

肉桂含有的丁香樹脂醇能有效激活一種名為「Tie2」的物質，可以加速修復並強化微絲血管，營養就能順利運送至毛根。順帶一提，雖然辣椒和胡椒也能促進血液循環，但對Tie2並無效用，所以進食肉桂更有效預防脫髮。

▼同場加映：還有什麼食物有助防脫髮？（按圖👇👇👇）

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（資料來源：《教えてもらう前と後》、《ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～》）