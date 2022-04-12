乾咳｜天氣溫差大致風燥咳嗽 中醫師推2大止咳潤肺茶療湯水

發現近日常常咳嗽停不了，而且發現痰中帶血絲？有時又喉嚨乾痛、唇鼻乾燥等？有中醫指，這可能屬於風燥咳嗽，是風燥傷肺、肺失清潤所引致，需要一些潤肺燥止咳的湯水即可紓緩症狀。



乾咳除了是多無捱夜引致，亦是因為風燥而致的咳嗽，註冊中醫師關應春解釋，近日早晚天氣溫差大，易引致風熱，它是風和熱相結合的病邪，風熱化燥、肺失滋潤，功能受損而出現乾咳，也可能同時出現以下症狀。

▼風燥咳嗽伴隨症狀（按圖看清👇👇👇）

+ 2

1. 痰少而黏喉嚨

2. 痰中帶血絲

3. 流鼻血或鼻水

4. 喉嚨乾或痛

5. 嘴唇、鼻腔乾燥

6. 大便乾結



咳嗽飲食注意＋紓緩湯水

關醫師續指，如果出現咳嗽情況，要多喝水保持喉嚨濕潤，同時亦要注意飲食。

▼咳嗽忌吃及宜吃食物？（按圖看清👇👇👇）

適量進食潤燥、生津止咳食物



百合、梨、蜂蜜、麥冬、雪耳、無花果、沙參

忌吃溫熱煎炸無、辛辣食物



胡椒、辣椒、薑、堅果

潤燥止咳茶療

關醫師亦推介以下茶療及湯水，有助潤肺止咳。

▼潤燥止咳茶療＋湯水？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

雪梨桔餅茶



功效：生津止渴、滋陰潤燥、潤肺止咳

材料：梨乾 2至3片、桔餅 1枚、無花果 1至2枚

做法：材料洗淨、切細塊備用；全部材料放入保溫瓶，注入滾水焗20分鐘即可飲用；此茶可反覆沖泡至味淡。

牛蒡紅蘿蔔川貝海底椰湯



功效：化痰止咳、滋陰潤肺、除煩清熱

材料：新鮮牛蒡 1條、紅蘿蔔 2條、梨 2個、川貝 10克、海底椰乾 40克 、南北杏 40克、無花果 3枚

做法：所有材料洗淨，牛蒡去皮切段無；紅蘿蔔去皮切塊、梨去皮去芯備用；鍋中加入我500毫升水及全部材料，大火煮滾後轉細火煮1.5小時，下鹽調味即可。

相關閲讀：Super Junior金希澈支氣管受損熱食狂咳！發燒多痰4症狀飲白肺湯👇👇👇

+ 4

相關文章：【肺病】咳嗽多痰似感冒？10大致命疾病慢阻肺病9徵兆氣促缺氧👇👇👇