乾咳｜天氣溫差大致風燥咳嗽 中醫師推2大止咳潤肺茶療湯水
撰文：劉淑文
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發現近日常常咳嗽停不了，而且發現痰中帶血絲？有時又喉嚨乾痛、唇鼻乾燥等？有中醫指，這可能屬於風燥咳嗽，是風燥傷肺、肺失清潤所引致，需要一些潤肺燥止咳的湯水即可紓緩症狀。
乾咳除了是多無捱夜引致，亦是因為風燥而致的咳嗽，註冊中醫師關應春解釋，近日早晚天氣溫差大，易引致風熱，它是風和熱相結合的病邪，風熱化燥、肺失滋潤，功能受損而出現乾咳，也可能同時出現以下症狀。
▼風燥咳嗽伴隨症狀（按圖看清👇👇👇）
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1. 痰少而黏喉嚨
2. 痰中帶血絲
3. 流鼻血或鼻水
4. 喉嚨乾或痛
5. 嘴唇、鼻腔乾燥
6. 大便乾結
咳嗽飲食注意＋紓緩湯水
關醫師續指，如果出現咳嗽情況，要多喝水保持喉嚨濕潤，同時亦要注意飲食。
▼咳嗽忌吃及宜吃食物？（按圖看清👇👇👇）
適量進食潤燥、生津止咳食物
百合、梨、蜂蜜、麥冬、雪耳、無花果、沙參
忌吃溫熱煎炸無、辛辣食物
胡椒、辣椒、薑、堅果
潤燥止咳茶療
關醫師亦推介以下茶療及湯水，有助潤肺止咳。
▼潤燥止咳茶療＋湯水？（按圖看清👇👇👇）
+3
雪梨桔餅茶
功效：生津止渴、滋陰潤燥、潤肺止咳
材料：梨乾 2至3片、桔餅 1枚、無花果 1至2枚
做法：材料洗淨、切細塊備用；全部材料放入保溫瓶，注入滾水焗20分鐘即可飲用；此茶可反覆沖泡至味淡。
牛蒡紅蘿蔔川貝海底椰湯
功效：化痰止咳、滋陰潤肺、除煩清熱
材料：新鮮牛蒡 1條、紅蘿蔔 2條、梨 2個、川貝 10克、海底椰乾 40克 、南北杏 40克、無花果 3枚
做法：所有材料洗淨，牛蒡去皮切段無；紅蘿蔔去皮切塊、梨去皮去芯備用；鍋中加入我500毫升水及全部材料，大火煮滾後轉細火煮1.5小時，下鹽調味即可。
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