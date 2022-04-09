消炎｜缺鹽易感染炎症！中醫推介6大鹽配方助治療增免疫力

想起鹽，大家也知道它的功用是調味，讓菜餚變得有味道，但原來它也是消炎、殺菌的她幫手！有中醫師指，假如臉和背部經常冒痘痘、皮膚發癢發炎、腳抽筋、耳鳴、常脹氣等，其實代表身體正在發出「我需要鹽」的求救訊號。到底鹽有甚麼治療作用？又可以如何治療？



長久以來，中西醫都一直將鹽活用於日常生活中。註冊中醫師盧光華指出，缺乏鹽會造成體液中鹽度過低，導致很容易會感染炎症。因為血液中鹽度降低，細菌或病毒的活動力就會增強，而白血球的活動性減弱，免疫機能便會下降。例如被蚊子叮咬後紅腫，傷口即使沒有惡化，也沒那麼容易就癒合。

他續解釋，在漢醫學文獻中，也有不少內容記錄以鹽抑制鼓脹病、癤腫及膿瘡，或去除毒蟲、幫助傷口癒合。

▼食鹽仲有咩功效？（按圖看清👇👇👇）

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《東醫寶鑑》



如果將鹽煮沸再用來清洗膿瘡的話，就能緩和腫毒

《本草綱目》



只要消除毒氣，就能使傷口長肉癒合保護皮膚

民間療法



在傷口處敷上鹽水，或者受傷後塗抹大醬（也稱韓式味噌醬）等

6大味道加鹽治炎症

盧醫師解釋，所有的炎症都會需要鹽，然而依據發炎的位置，或是內臟器官、黏部位的不同，他根據五行氣血建議以下治療方法，可以斟酌加量。

▼鹽治炎症配方（按圖看清👇👇👇）

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木氣（肝膽）



病徵：結膜炎、角膜糜爛、眼屎、咽喉炎、扁桃腺炎、髖關節炎、過敏性皮膚炎、乾癬、食道炎

治療配方：鹽＋酸味（檸檬汁、五味子、卡曼橘、橙汁、發酵醋、紅豆粉等）

火氣（心臟．小腸）



病徵：臉部痘痘、舌裂、舌乳頭炎、麥粒腫、結膜下出血、顴骨的粉刺、皮膚搔癢症、手肘關節或肩胛骨的發炎或疼痛

治療配方：鹽＋苦味（艾草茶、高粱、蒲公英、黑朱古力、咖啡）

土氣（脾臟．胃腸）



病徵：胃炎、膝關節炎、唇裂、手足口病、額頭痘痘

治療配方：鹽＋甜味（馬斯科瓦多糖、有機原糖、人造蜂蜜、黍）

金氣（肺．大腸）



病徵：很多鼻水的鼻炎、帶鼻水的感冒、會起水泡並流出瘡水的皮膚炎、盲腸炎、手腕肌腱炎、大腸炎

治療配方：鹽＋辣味（生薑茶、肉桂茶、麻辣湯、苦椒醬、糙米、 薏苡）

水氣（腎臟．膀胱）



病徵：中耳炎、陰道炎、前列腺炎、背部痘痘、膀胱炎、腎盂炎、脂漏性皮膚炎、肌腱炎、手腳附近的發炎、足底筋膜

治療配方：鹽＋湯（鹽茶、大醬茶、醬油茶、鹽水）

淡氣（心泡．三焦）



病徵：手的濕疹、炎症、咳嗽、旋轉肌撕裂等肩部炎症

治療配方：鹽＋澀且生的味道（熱乳酪、桑葉茶、柿葉茶、薯仔、綠豆、小米）

▼同場加映：4種狀況易發生低血鈉症（點擊下圖看清👇👇👇）

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▼不同鹽含有的礦物質成分如下（按圖了解👇👇👇）