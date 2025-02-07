高鈉懶人包｜鈉=鹽？高鈉一定鹹？9大須知香蕉橙排鈉防水腫高血壓

高鈉與飲食習慣有着莫大關係。不少人喜歡重口味飲食，導致鈉超標，增加高血壓及腎病等風險。究竟每日鈉攝取量的上限是多少？有哪些食物隱藏高鈉陷阱？吃太多鈉會有什麼症狀？



加工食品、薯片與零食屬高鈉一族。（iStock）

1.鈉有什麼功用？



據食安中心資料，鈉對多項人體功能十分重要，有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，亦是神經傳送和肌肉收縮方面的必需元素。

2. 鈉等於鹽？



當說起鈉時，我們總會想起鹽，不過，食鹽與鈉並非完全相等。食鹽是「氯化鈉」的化合物，鈉只佔當中的40%，即每克食鹽含400毫克鈉，以一茶匙鹽（約6克）為例，即含有2400毫克鈉。

食鹽並不是人體攝取鈉的唯一來源，若食物中有含鈉的防腐劑或調味料，如亞硝酸鈉及或硝酸鈉、谷氨酸鈉（俗稱「味精」）等，仍可能會在不知不覺間墮入高鈉食品的陷阱。

紅腸的鈉含量十分高，每100克（約7件）含1000毫克鈉，佔一日鈉攝取量一半。（資料圖片）

3. 每日最多可攝取多少鈉？



世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）。據食安中心引述衞生署資料，港人平均每日攝取8.8克鹽，即約3,420 毫克鈉，推斷86.3%的人超出世衞的建議鈉攝取量。

4.高鈉食物有什麼標準？



現時國際間對於高鈉食品的定義並無共識，英國國民保健服務處則建議，每100克食品若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉），即屬高鈉食品。

5.常見高鈉食物有哪些？



根據食物安全中心的研究，本港成年人攝入鈉的主要食物類別包括佐料及醬料(44%)、湯水(14%)、火腿、肉腸及肉丸(8%)、麵包(6%)、點心(6%)以及燒味/鹵味(4%)。

▼常見的高鈉食物（按圖 👇👇👇）

+ 3

相關文章：【腰痛】腎臟痛或腰背痛3大重點教你分 護腎要避開7種食物！

▼調味粉鈉含量排名，由最低至最高排：（按圖 👇👇👇）

+ 14

相關文章：雞粉檢測｜家樂牌最高鈉1茶匙已佔日上限一半 菇粉較雞粉健康？

▼15款急凍燒賣鈉含量排名，由最低至最高排：（按圖 👇👇👇）

+ 25

相關文章：燒賣檢測｜15款過半高鈉8粒達日限一半榮鈦最低！減鈉4招多吃番茄

▼較高鈉方包鈉含量排名，由最低至最高排（按圖 👇👇👇）

+ 6

相關文章：方包檢測｜25款方包鈉含量10款超標山崎最高！攝過量易失眠高血壓

▼高鈉零食排名（按圖 👇👇👇）

+ 6

相關文章：【消委會】薯片樣本全含致癌物蝦條更高鈉？易患糖尿點食健康啲

6.哪些食物屬隱形高鈉食物？



除了上述食物之外，有些食物吃下去不是很鹹，但卻隱藏高鈉陷阱。

▼5大隱形高鈉飲食：（按圖 👇👇👇）

+ 13

7.攝取過量鈉會出現什麼症狀？



▼攝取過量鈉除了會水腫，還有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 12

相關文章：【鈉超標】頭痛水腫瞓得差6大警號 高鈉唔一定鹹小心5種食物！

8.高鈉對健康有什麼影響？



食用過量的鹽分，有可能增加高血壓的發生率。另外，人體內多餘的鈉都是由腎臟排出體外，當人體攝取過量的鹽分，就會增加對腎臟的負擔，容易引發腎臟疾病，如慢性腎衰竭。

吃得太鹹還會容易罹患糖尿病，鹽分過多會抑制糖尿病患者胰島素的分泌，間接導致胰島素不起作用，胰島素分泌量減少，促使血糖升高。有臨床研究顯示，一個人每天只要比正常食鹽攝入量多出2.5克第2型糖尿病的風險就增加43%。

每天吃超過10克的鹽分時，也會對胃黏膜造成傷害，導致胃部發炎。一項臨床研究發現，喜歡吃重鹹的人，罹患胃癌的風險是一般人的2倍以上。

9. 日常有什麼減鈉方法？



要減少在飲食中攝取鈉，在購買食物前留意食物標籤非常重要；此外，有些食物亦有助排出身體多餘的鈉。

▼減鈉貼士：（按圖 👇👇👇）

+ 4

相關文章：【鈉超標】頭痛水腫瞓得差6大警號 高鈉唔一定鹹小心5種食物！