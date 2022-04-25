夜間盜汗｜睡到半夜發現一身冷汗？身體響警號恐是罹癌前兆

很多人睡覺睡到一半，會感覺到自己好像冒了一身冷汗，發現身上的衣物都已經全濕了。此時被中斷睡眠、起床換好乾淨衣物才能躺下，長期下來也讓人相當困擾，這即是所謂的夜間盜汗。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



究竟為什麼會突然盜汗？盜汗究竟是什麼原因所導致？讓《Hello醫師》為你解惑。

夜間盜汗的原因與定義（點圖放大👇👇👇）

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夜間盜汗（Night Sweat）是指在非炎熱天氣且正處於睡眠環境卻大量流失水分的症狀，與一般流汗不同的是，流汗是人體自然散熱的功能，是調節身體溫度的機轉，且流完汗會覺得很舒暢，盜汗則是冷汗，會讓身體發冷，流完汗之後會發抖、不舒服。

也許會疑問，盜汗是生病的意思嗎？其實盜汗不是一種病，而是一種身體反應的症狀，有時跟感染、癌症、藥物副作用、疾病有關。那麼是什麼原因造成夜間盜汗？我們一起來看看：

1. 惡性腫瘤：夜間盜汗是不少癌症的初期症狀，最常見的是淋巴癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、生殖細胞瘤。

2. 感染類疾病：有些慢性感染也會導致夜間盜汗的症狀，最常見的是肺結核。另外，細菌感染的疾病也會有夜間盜汗的症狀，如心內膜炎、骨髓炎、化膿性肝傷。病毒感染引起的夜間盜汗則是以愛滋病最為常見。

3. 更年期：女性停經後因卵巢功能退化，引起雌激素不足，造成暈眩、失眠、盜汗。

4. 內分泌疾病：內分泌疾病也會引起夜間盜汗，如甲狀腺機能亢進、類癌症候群、嗜鉻細胞瘤。

5. 神經系統疾病：以創傷後脊椎空洞症、自律神經失調、自主反射神經異常為主，但此類引起夜間盜汗的症狀機率較低。

6. 物質戒斷：戒斷酒精、鴉片、可卡因時，可能會出現盜汗症狀。

7. 藥物副作用：解熱鎮痛劑、降血壓藥、抗抑鬱劑，可能都會引起夜間盜汗。



冒冷汗常見的原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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盜汗要看哪一科？可以治療嗎？

由於夜間盜汗不是一種疾病，因此無法靠著吃藥就能減緩症狀。與其讓你不要再夜間盜汗，我們可以試著從其他症狀判斷夜間盜汗的背後原因，像有些女性有很明顯的更年期症狀，那麼可以諮詢醫生開立藥物減緩盜汗的情況。另外還有一些居家小方法可以讓你紓緩盜汗的不適感：

1. 適時放鬆緩解壓力。

2. 改變臥室的環境，將燈光調暗或降低室內溫度。

3. 健康飲食能維持正常血糖及血壓。

4. 隨時補充水分。

5. 減少抽煙及飲酒次數。

6. 多運動。



至於盜汗要看哪一科，因為造成盜汗的原因百百種，可以先從家庭醫科開始，建議更年期年齡的女性可至婦產科請醫生判斷。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：半夜睡覺流汗恐是罹癌前兆！你不可不知的夜間盜汗原】

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