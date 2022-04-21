水果｜降血壓藥加香蕉或致猝死？營養師提服藥期間忌食12款水果

水果營養豐富，也是減肥好幫手，但有營養師指，在服藥期間進食部份水果，其營養素有機會與藥物產生相互作用，並出現一連串的副作用，嚴重者更有猝死風險，所以也要謹慎注意。



台灣註冊營養師趙美玲指，有些水果不宜在服藥前後短時間內食用，因部份特定的營養素有機會與藥物產生相互作用，她分享了以下水果為何不宜進食。

▼12款水果不宜在服藥前後進食（按圖看清👇👇👇）

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西柚、柚子



經常被用來降膽固醇的處方藥「史他汀類藥物」，若同時飲用大量西柚汁，可能會阻斷腸道中代謝酵素CYP3A4的作用，以致延緩藥物的代謝，使體內藥物濃度過高，提升肝臟和肌肉損傷的風險，甚至導致腎功能衰竭。

橙、檸檬、柑



如果同時降膽固醇的處方藥「史他汀類藥物」，應避免飲用果汁或進食，否則與西柚一樣延緩藥物的代謝，使體內藥物濃度過高，提升肝臟和肌肉損傷的風險，嚴重或致腎功能衰竭。

香蕉、桃、釋迦、奇異果



服用降血壓藥如保鉀型利尿劑時，應注意不可吃含有豐富鉀離子的食物，例如香蕉、桃子、釋迦、奇異果等水果，或是加了蔬菜的果菜汁，否則導致體內的鉀離子過高，造成高血鉀症，有可能導致心律不整甚至猝死。

蘋果



治療高血壓和心血管疾病的藥物「阿替洛爾（Atenolol）」，以及降血壓藥物Aliskiren、抗組織胺藥「艾來錠（Allegra）」，若同時進食蘋果或飲用蘋果汁，將會影響藥物的吸收，降低療效。

紫提子



用來治療自體免疫疾病，例如類風濕性關節炎、乾癬的免疫抑制劑「環孢素（Cyclosporine）」，和紫提子同食，也會影響藥物的吸收，降低療效。

蔓越莓



若患者需服用抗凝血劑「華法林（Warfarin）」吃蔓越莓可能會增加瘀傷和出血的機會。用來降低血液中膽固醇、預防心臟病的藥物「阿托伐他汀（Atorvastatin）」，服用時若飲用蔓越莓汁可能會降低身體分解藥物的速度，加重藥效和副作用。

台灣註冊營養師趙美玲指，有些水果不宜在服藥前後短時間內食用，因部份特定的營養素有機會與藥物產生相互作用。（資料圖片）

食藍莓改善兒童特發性關節炎

趙美玲續指雖然要小心進食部份水果，但亦有研究指出，果汁其實能幫助加強藥物的治療效果，例如由新鮮藍莓製成的藍莓汁，與治療自體免疫疾病的生物製劑「依那西普（Etanercept）」同時服用，能改善兒童特發性關節炎的症狀且降低藥物副作用。

不過，她提醒為了避免引起任何可能潛在的交互作用，應以清水服藥，尤其是長期服用慢性病藥，亦盡量在服藥前後1-2小時避免進食以上提及的水果。

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