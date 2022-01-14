士多啤梨｜水果界第一抗氧化兼防心臟病　4招清洗技巧避食農藥！

作為士多啤梨控的你，又知道它的營養價值嗎？有台灣營養師表示，士多啤梨不只葉酸含量是水果界的第一，若每日吃8至10顆士多啤梨即可補足人體一日維他命C需求量，更有輔助調降血壓、消水腫的益處。但士多啤梨也是農藥含量非常高的水果，如果沒有確實清洗，一不小心就會把殘留的農藥吃下肚，到底如何清走農藥？



又來到士多啤梨旺季，台灣營養師高敏敏分享吃一份士多啤梨的營養參考，一份等於16粒即是160克，熱量為62千卡，而一顆小小的士多啤梨，就富含了許多營養。以每100克的來說，就包含以下營養價值。

▼士多啤梨有幾好？（按圖看清👇👇👇）：

維他命C：69.2mg



增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白。只要吃吃8至10顆士多啤梨，就能達到成年人一天中對於維他命C的需求量。

葉酸：82.8μg



水果界含量最高，是製造紅血球的重要角色，也是懷孕必備營養之ㄧ。葉酸可減少心血管、癌症等罹病率，同時改善或增加記憶，預防老人痴呆。

鉀：199mg



利尿消水腫、調節高血壓。

膳食纖維：1.8g



幫助腸蠕動，使排便順暢。

花青素＋鞣花酸



養顏美容、美白、抗氧化。

3類人士要注意！

雖然士多啤梨營養高，但部份人士需注意食用量。

▼咩人要忌食？（按圖看清👇👇👇）

1. 有結石體質者：士多啤梨富含草酸，需適量攝取並搭配大量水分

2. 腎臟病患者：士多啤梨含鉀量偏高，要控制攝取量

3. 易過敏體質：士多啤梨表皮的蛋白質易引起過敏，須避開過敏原



４招正確清洗不怕農藥殘留

士多啤梨屬農藥含量較高的水果，務必將其清洗乾淨，以下是正確清洗技巧。

1. 先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解

2. 再以水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥

3. 要吃時再切除士多啤梨蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭走進果肉

4. 洗好的士多啤梨需立即食用完畢，接觸過水很容易爛

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▼同場加映：水果進食時間﻿（點擊下圖看清👇👇👇）