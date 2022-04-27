喉嚨痛｜急性會厭炎有窒息風險勿輕視　男性、老年人族群易感染

感冒喉嚨痛、沙啞、吞嚥困難十分常見，但急診醫師提醒，有一種喉嚨痛卻有窒息風險，如果痛到呼吸困難，務必趕緊就醫，切不可因為防疫期間出入醫院不便而隱忍，可能有致命危險。



會厭軟骨發炎腫脹阻塞呼吸道

台灣台中一名40歲蔡先生，出現呼吸道症狀一整天，到診所就醫服藥後也沒改善，沒想到晚上症狀加劇，聲音沙啞，飲食難以下嚥，呼吸也十分費力，就寢發現無法入睡，口水甚至會從口腔流出來，才緊急到急診室求助。醫師發現患者扁桃腺嚴重腫脹，導致口水只能蓄積在口腔無法吞嚥，進一步安排頸部X光檢查，發現會厭組織有如翹起的大拇指，壓迫呼吸道。綜合血液檢查結果，診斷為患有窒息風險的急性會厭炎，所幸住院時配合抗生素、氣管擴張劑後恢復良好，出院後也沒留下後遺症。

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台灣衛福部台中醫院急診醫學科醫師李上杰表示，「會厭」是聲帶上方的一片軟骨，正常是薄片狀，平時的功能是當我們吞嚥食物時，暫時蓋住氣管入口，防止食物跑到呼吸道造成噎到嗆咳。當會厭軟骨因為感染等原因發炎腫脹時，就容易阻塞呼吸道，導致呼吸困難，透過X光可在喉嚨發現一個如大拇指的組織影像，嚴重者會有窒息的危險。

流感嗜血桿菌是常見感染源

引起會厭炎最常見的原因是感染流感嗜血桿菌，由於幼兒疫苗施打普及的現在，整體發生率已大幅下降。常見的易感染族群為男性、老年人、免疫缺乏病人及尚未接種疫苗的新生兒。會厭炎通常是細菌感染而導致，治療時會以靜脈抗生素注射為主，若患者因喉嚨痛、食慾不佳，也會透過點滴補充水分。由於急性會厭炎有窒息風險，臨床上也會持續觀察會厭腫脹的變化，利用血氧濃度監測儀即時偵測呼吸道阻塞的狀況，以即時讓患者接受氣管內插管或是氣管切開術的治療。

台灣李上杰醫師說，近年疫情反覆，許多人因擔心染疫或就醫不便而忽視呼吸道感染，但是有些嚴重症狀的出現，卻是身體在發出求救訊號，建議民眾如呼吸有「咻咻」的喘鳴音、吞嚥困難，或是居家血氧濃度監測儀發現血氧掉到90以下，就應立即就醫治療，切勿輕忽。

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