骨質疏鬆｜生薑驅寒助眠 加呢樣吸鈣效果加倍兼降血壓？

生薑好處多多，它的主要成分為薑辣素，可以溫暖身體，促進體內血液循環，有助改善致虛寒、便祕與肥胖等問題。有專家更表示，薑辣素具有抗發炎效果，對舒緩膝蓋疼痛也有效，甚至可以治療骨質疏鬆！



在中醫角度，生薑性苦，味澀，歸脾、肝經，有健胃、止吐、溫熱身體的功效，配搭紅棗可以補中、益氣、養胃，與芍藥配合可溫經養血。日本千葉大學綜合醫科學講座特任教授渡邊淳表示，生薑以「薑辣素」為主要成分，為身體帶來各式各樣的好處。

▼生薑有幾好？（按圖👇👇👇）

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1. 促進血液循環，改善手腳冰冷

2. 促進胃酸分泌，提高消化功能

3. 溫暖身體

4. 殺菌，改善咳嗽和喉嚨痛

5. 祛寒治感冒、改善生理痛

6. 加強免疫力



骨質疏鬆靠薑汁＋牛奶！

渡邊教授續指，骨質疏鬆症一直是中老年人與停經婦女的高危疾病，根據日本統計，60歲以上的人口當中，約16%罹患骨質疏鬆症，隨著高齡人口增加，骨質疏鬆症的患者越來越常見，每年會導致150萬例的骨折。

▼薑汁牛奶改善高血壓及骨質疏鬆？（按圖👇👇👇）

骨質疏鬆



為了預防與改善骨質疏鬆，可以多喝牛奶，它含有豐富的鈣質、有利於鈣吸收的乳糖、蛋白質，以及可以活化造骨細胞，促進骨頭生成，增加骨質密度的乳鹽基性蛋白。而將牛奶與薑結合成為薑汁牛奶，更可以加快人體吸收營養的效率。

高血壓



薑在經過加熱之後，薑辣素會轉變為薑烯酚，而薑辛辣味道的主要成分來自薑辣素與薑烯酚，它們有助暖和全身，擴張血管、降低血壓，更有助能新鮮血液流通至身體的末端，改善末梢血液循環不良。

只要血液循環順暢，就能提升體內所有內臟機能的運作，特別是腸胃能吸引當中的鈣質，幫助穩定血壓，同時攝取同樣有促進血液循環效果的薑，令改善高血壓的效果加倍。

薑汁牛奶DIY步驟

渡邊教授則推介以下的薑汁牛奶做法，他建議一日2杯，在早上與睡前各喝1次效果更佳。而每次的建議飲用量為一杯100至150毫升。

▼薑汁牛奶做法（按圖👇👇👇）

薑汁牛奶

材料：牛奶100至150毫升、薑2片



做法：薑洗好、去皮，切2塊薄薑片；牛奶倒入可加熱的鍋中，放入2片薑片；開中火煮熱牛奶，在滾前關火，即可趁熱飲用。



▼骨質疏鬆的成因：（按圖👇👇👇）

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