新冠康復後不舉？經期不準血量少？中醫推介治療各種新冠後遺方法

隨著第五波疫情放緩，社交距離措施逐步放寬，生活重回軌道的同時，康復人士需要更加關注自身的疫後調理。感染新冠肺炎的後遺症俗稱「長新冠」，症狀除了經常聽到的呼吸急促、腦霧、容易疲倦之外，其實男性和女性亦分別會出現性功能異常和月經失調的問題。此外，原來心跳加快也是常見症狀，而且可以後患無窮，卻極之容易被忽略。匡信中醫指出近來不少受新冠肺炎影響，導致男士性功能異常、女士月經失調，更有部分康復者因出現心跳過快而求診。



感染新冠肺炎後的後遺症俗稱「長新冠」，症狀除了經常聽到的呼吸急促、腦霧、容易疲倦之外，其實男性和女性亦分別會出現性功能異常和月經失調的問題。（圖片：iStock）

病毒間接引致男士性功能異常 寒涼藥物令陽氣受損

不少研究發現，感染新冠肺炎可令男性生殖系統受到嚴重損害，導致「勃起困難」、「早泄」及「精液和精子質量下降」三大問題。新冠肺炎為何會令男士性功能異常？方瑞文醫師指出，主要與心肺氣血和命門陽氣受損有關，「男性的生殖功能是依靠命門陽氣推動氣血，灌注下焦而達致勃起和射精。」，「當新冠病毒令心氣受損，心氣無力進動血液，部分患者可能出現瘀血，更可導致心脈阻塞。」他繼續解釋，「下焦氣血不足以濡潤臟腑功能和灌注到生殖器，男性的生殖功能便支撐不起。」

新冠病毒令氣血大損，間接影響男性的生殖功能。（圖片：iStock）

除了新冠病毒本身會令男性生殖系統受損之外，原來用於治療新冠病毒的藥物亦「從中作梗」。不少患者在感染期間會自行服用寒涼性質的藥物，方醫師指這些寒涼性質的藥物，會令陽氣受損，損傷命門，導致性功能異常。

另一方面，因為疫情關係，很多人會出現焦慮、緊張和壓力，同樣會影響大腦控制海綿體和的血液灌注功能。

內臟功能受損 治療不能單靠補益氣血

既然問題源自於氣血，那麼服用直接補益氣血的方劑，如十全大補湯、人參養榮湯等，是否便能夠救治生殖功能？方醫師遇過不少病人提出這個疑問，「單靠服用補益氣血的藥物並不能夠完全治癒生殖系統受損的問題。」他直言。「因此必須透過治療受損的內臟功能，恢復氣血生成機能，才能治療生殖系統受損問題。」誠然，這些方劑具有補益氣血的功效，治療時可配合使用。

由於新冠康復者的生殖系統受損問題並非直接由新冠病毒造成，而是因心、肺、脾胃、肝等不同內臟的功能受損，間接損傷氣血而導致，所以單純使用十全大補湯、人參養榮湯等補益氣血的方劑並不能夠治療這個問題。（圖片：istock）

方醫師續指，男性性功能異常的成因非常複雜，在中外古今一直都是難題，不論是否曾感染新冠病毒，都不可能單靠補益氣血的方法便能夠輕易改善或解決。他補充指，雖然湯水沒有顯著療效，但注意日常飲食的確能夠避免令性功能進一步受損，例如避免啤酒、涼茶、凍飲、滾菜湯等寒涼、損耗陽氣的食物。「尤其在康復初期，身體功能尚未完全恢復，在虛弱的狀態下，每一分寒涼則削弱一分陽氣，因此這個階段切忌飲食寒涼。」

至於因過份焦慮、緊張和壓力，會令肝腎受損及引致多疑易驚、精神不振、失眠多夢等症狀，中醫則會以舒肝解郁、安神定志的原則治療。

方瑞文醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）

長新冠引發月經失調 嚴重可致婦科炎症及不孕

女士方面，感染新冠肺炎後可引致月經失調。鄧斐然醫師指，中醫視新冠病毒為外感、寒熱、濕邪，並會令氣血虛弱的體質更加嚴重。「如果患者先天體質偏寒、偏熱，再加上染疫期間誤用寒涼藥物，便可能令肝、脾、腎臟腑功能失常，導致月經失調。」不少人還伴隨神疲乏力、氣短懶言、小腹墜脹感等症狀。

此外，日常過度勞累、經常熬夜以及疫情和經濟壓力所引起的焦慮情緒亦會令月經失調問題加劇。鄧醫師指，焦慮過度會損傷脾氣，氣不攝血便會引起崩漏，令經期延長。月經失調當中又以月經過多較為常見，主因有兩種，分別是中氣不足，氣不攝血；及肝鬱化火，病毒餘熱未清，熱迫血行。

月經失調和月經過多對女性的影響可大可小，有可能引起婦科炎症，增加患上宮頸炎、子宮內膜異位症的機會，嚴重更會導致不孕，不容忽視。（圖片：shutterstock）

月經失調和月經過多對女性的影響可大可小，不容忽視。鄧醫師表示，月經過多會導致貧血、心悸、頭暈等不適；月經失調會引致內分泌失調，導致情緒煩躁易怒、失眠、暗瘡、色斑等，甚至引起婦科炎症，增加患上宮頸炎、子宮內膜異位症的機會，嚴重更會導致不孕。

鄧醫師指出，對於這兩種後遺症，中藥和針灸都是有效的治療方法，不過治療方向略有不同。「治療月經失調，主要以補腎、扶脾、疏肝等方法，使氣血充足和流通；治療月經過多，止血是當務之急，隨後針對病因治療，主要採用補氣攝血、清熱涼血等方法。」

鄧斐然醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）

心跳加快被誤當新常態 患者或忽略其他隱性健康問題

除了以上分別出現在男士和女士身上的長新冠之外，譚智嶸醫師提到疫後心跳加快的問題，並指由於長新冠所導致的心跳加快問題可以毫無自覺症狀 ，往往被忽視，甚至被當作新常態，容易令患者因而忽略自身隱藏的其他健康問題。

按照現代醫學標準，在靜息情況下，成年人的心率（即心臟每分鐘跳動次數）一般為60至100次；超過100屬不正常，是「心動過速」，須予以治療。不少康復者都出現心跳加快的情況，但由於靜息心率不超過100，嚴格來說不作病論，令這個症狀仿佛成了疫後新常態。然而譚醫師指不少研究發現靜息心率快反映心肺健康較差，亦與糖尿病、癌症甚至總死亡率有關，因此不應輕視。

不少康復者出現心跳加快的情況，但由於靜息心率不超過100，嚴格來說不作病論，令這個症狀仿佛成了疫後新常態。（圖片：shutterstock）

中醫治療可迅速痊癒 籲應注意心率

雖然胸悶、氣促、胸痛、心悸等都是常見的長新冠症狀，但部分人士的症狀較輕微，只會在進行帶氧運動時才顯露；亦有過往健康的人士在感染新冠肺炎後出現高血壓或心律不齊。譚醫師提醒，這些狀況往往與與心跳加快一同出現，更加不容忽視。

他解釋，新冠病毒感染之所以會導致這些症狀，從中醫角度來看，往往與病後餘熱未清、氣陰兩傷、心脈未復等有關，「也可以是兼夾痰、濕、瘀等的阻滯。」他指這些症狀雖然可以引發長遠問題，但在專業的中醫診治下，治之得當，同樣可迅速痊癒。

醫師建議新冠康復人士可透過電子血壓計、指氧儀、智能手錶測量心率，留意指數與染疫前相比會否出現明顯差異。（圖片：Shutterstock）

他建議新冠康復人士多留意自己的心率，「電子血壓計、指氧儀甚至智能手錶都可以方便地測量心率。」他再次強調，如果指數與染疫前相比出現明顯差異，便應及早尋求中醫治療和調理，以絕後患。