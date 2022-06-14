HPV｜港女$3000紋身惹禍 皮膚發炎長肉瘡疑染HPV 如何避免傳染？

紋身近年愈趨普遍，但紋身師的質素卻大為參差。有港女在網上群組分享自己紋身中伏的經歷，花費了約3000元的紋身圖案不但其後出現走樣甩色，事主的皮膚後來更敏感發炎，長出肉瘡，疑似感染HPV疣病毒，令她甚為困擾。事實上除HPV疣病毒外，紋身本身亦具有兩大潛在感染風險，到底有哪些人應避免紋身？



女事主在網上群組分享紋身甩色、化線等情況，皮膚更出現敏感發炎。（fb群組「香港紋身關注組」圖片）

涉事紋身師：再退錢亦於事無補

女事主今年1月在Facebook討論區「香港紋身關注組」披露，自己花費了3,000元接受了一位紋身師的服務後，不但紋身出現甩色、化線等情況。女事主的皮膚其後更變紅，出現敏感發炎的症狀，長出肉瘡滲出血水，不少紋身的部位出現疤痕增生，她其後需要為此求醫。

不過，女事主事後向涉事紋身師投訴時，對方竟僅僅表示：「除了道歉及汲取教訓外，我亦不知道可以怎樣做」。對於女事主退錢的要求，他又稱：「問題係退給你就沒理由不退給其他人，個個都退錢的話就超出了我的能力範圍...現在再退錢亦於事無補」、「技術及針功方面，我的作品相大家都有眼見，我甚至沒自稱過是紋身師，紋唔紋得過都係你地(女事主)的判斷」。

▼女事主的紋身情況：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，濕疹及癬的異同之處：（按圖👇👇👇）

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3類人忌紋身

皮膚及性病專科醫生馮偉傑接受網上傳媒訪問時指，根據女事主照片所見，相信女事主受到過濾性病毒HPV（人類乳頭病毒）疣的感染，其肉瘡可能是當時因有傷口久久未能癒合，結果遭HPV疣病毒感染，他更懷疑病毒已傳染至女事主的其他皮膚部份，故建議女事主需會診及切走組織化驗。

馮偉傑醫生提醒，紋身本身存有3大類潛在感染風險，分別是：

．細菌感染

．過濾性病毒感染

．真菌感染



嚴重者更可能感染愛滋病、乙型肝炎。而糖尿病患者、正服食薄血丸或亞士匹靈者，以及有肉芽傾向的人士亦不建議紋身。

▼同場加映，蜂窩性組織炎9大病徵：（按圖👇👇👇）

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性器疣具致癌風險

至於女事主所感染的疣病毒，其實是由HPV引發的一種皮膚感染，會令皮膚有突起而粗糙的粒粒，影響外觀並可能引致痕癢或疼痛。

據香港註冊普通科醫生朱倚霆曾受訪指，疣分有多個類型，常見的有4類，分別是生在臉和頸的「扁平疣」、常見於手部的「尋常疣」 、常見於足部的「足部疣」及生長在性器官的「性器疣」；其中性器疣可能會變癌，其他則不會。

除了感染的部位不同之外，疣也可能會由不同類型的HPV病毒引起，例如扁平疣通常由HPV3、10和28型引起；尋常疣通常由HPV2和4型引起；足部疣通常由HPV 1型引起；性器疣通常由HPV 6和11型引起。此外，疣的潛伏期可長達2至6個月，甚至數年。一般情況下，即使接觸到疣病毒，健全的免疫系統也有能力擊退，因此疣常發於抵抗力弱時。

疣的傳播方式主要透過皮膚直接接觸而傳播，當皮膚表面有傷口時會特別容易受感染；而間接接觸到患者使用過的物品，例如毛巾、拖鞋、手帕、滑鼠等亦有受感染的風險。

疣可經間接接觸傳播，手和腳掌經常與環境接觸，皮膚有傷口或乾燥龜裂時，便容易讓病毒乘虛而入。再者，HPV病毒有機會在皮膚表面的汗水作短時間停留，因此健身室是高危處所。還有，患者可能觸碰到感染部位，又摸到其他部位而造成新感染；也有可能是患者將疣病毒傳染給同住家人，治療後又再被家人傳染，導致復發。

▼同場加映，疣的治療方法：（按圖👇👇👇）

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避免共用毛巾 應穿拖鞋使用公共浴室

要預防復發，患者在治療開始及完成後一段時間都要避免搔抓或碰觸患處，以免感染其他皮膚部位。完成治療後，患者應聽從醫生指示，覆診進行後續檢查，平日也可積極留意患處及附近部位是否有「漏網之魚」。

而且日常生活也要加強警惕，例如在健身室使用公共浴室時應穿著拖鞋、避免共用毛巾；進行針清等會造成傷口的美容療程時，應選擇信譽良好的美容院。如果家中有患者，應加強家居衛生，用稀釋漂白水清潔地板、廁所等，避免交叉感染。

不論健康或體弱人士，都應增強免疫力，減低疣病毒乘虛而入的機會。最簡單的方法就是均衡飲食、充足睡眠和運動、保持心境開朗等。