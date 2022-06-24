甲醛｜家居空氣隨時二氧化碳超標 平價自製淨化器靠5款植物

裝飾家居少不了加添小植物，台灣環保署指，室內空氣其實蘊藏不少有害物質，例如二氧化碳、甲醛等，長期吸入有損身體健康，所以在適當位置擺放盆栽，確實可以有效維持家居空氣質素。



除了室外，室內空氣質素也不容忽視，而其空氣污染物來源不一，包括人類活動、清潔產品、建材、油漆及塗料等等，當中的二氧化碳、甲醛、細菌、懸浮微粒，長期吸入有損身體健康。

如果希望低成本改善室內空氣質素，可以考慮在家中放置不同植物。根據台灣環保署建議，只要家中每1平方公尺面積，放置兩盆9厘米盆徑的合適植物，大約一星期便可降低二氧化碳濃度10％至17％、甲醛26％至47％，減少落塵23％至43％。

除了吸收有毒物質，室內種植植物更可增加綠意，促進空氣含氧量。以下是五款適合放在家裡的「吸毒」植物。

▼5款改善室內空氣質素植物（按圖👇👇👇）

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常春藤



常春藤的氣味具有抑菌功效，同時有效消除空氣中的甲醛、苯、三氯乙烯等有毒物質，以及尼古丁中的致癌物質，但不適合養寵物的家庭種植。

菊花



菊花葉片上的絨毛，可以吸收地毯及沙發產出的甲醛、苯及阿摩尼亞等等的有毒物質，是空氣淨化的好幫手。

吊蘭



吊蘭又稱垂盆草、桂蘭，素有「綠色淨化器」的美譽，有研究發現，一盆吊蘭可以在24小時內，吸收房間80%有毒物質。

黃金葛



黃金葛生長迅速，對蟲害的抵抗力強，由於葉片面積大，有效吸收室內的二氧化碳及有害物質，是室內園藝入門者的最佳植物之一。

石斛蘭



石斛蘭在夜晚吸收二氧化碳，製造氧氣及負離子，因此很適合放在臥房，特別是放在床頭櫃、化妝台或窗台，可以有助提升睡眠品質。

▼同場加映：常春藤可能會引致植物性敏感？（按圖👇👇👇）

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除此之外，有營養師建議攝取4種關鍵營養素，每餐替換不同彩色蔬果增加多樣性，可以吃到各式植化素，加強心血管和呼吸道的防禦。另外加上均衡飲食、規律運動，能夠讓免疫力加倍，對抗空氣污染更有效。

β-胡蘿蔔素



具有極強的抗氧化力，能夠消除自由基。在人體內會轉化成維他命A幫助上皮細胞的代謝，讓皮膚與黏膜維持正常功能，有助於緩和空污引起的眼睛乾澀、發癢。

食物來源：紅蘿蔔、南瓜、木瓜、深綠深黃色蔬菜

維他命C



參與體內許多抗氧化反應，也是膠原蛋白合成的重要角色，能夠強化膠原蛋白之間的連結，不僅助於組織修復還能調節免疫力。

食物來源：番石榴、柑橘類、奇異果、甜椒

維他命E



能夠保護細胞膜上的不飽和脂肪酸、磷脂質，避免脂質過氧化，阻止自由基的連鎖反應，維持細胞膜的完整性，能夠保護心血管健康。

食物來源：植物油、堅果種子類、牛油果、深綠色蔬菜

Omega-3 脂肪酸



抑制發炎因子生成，降低體內發炎反應，提升心血管防護，能夠穩定血壓，降低血中三酸甘油酯和膽固醇。建議和Omega-6脂肪酸維持適當比例1:1。

食物來源：三文魚、鯖魚、秋刀魚、核桃、亞麻仁籽

▼同場加映：本港主要空氣污染物及傷害（按圖👇👇👇）