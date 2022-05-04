家居裝修｜新屋甲醛超標易致癌? 4個妙法去除室內甲醛

新屋裝修後會殘留大量甲醛於室內，有醫生指，長期吸入甲醛更有機會致癌。坊間流傳的各種去除甲醛的偏方，但其實大部分都無實際功效，究竟裝修後如何去甲醛才可住得更安心？



新屋裝修後會殘留大量甲醛於室內 (圖片: HK01)

長期吸入甲醛 輕則引發呼吸道疾病、重則致癌！

甲醛是帶有特殊刺激氣味的無色氣體，早年已被隸屬於世界衛生組織 (WHO) 的國際癌症研究機構 (IARC) 定義為第一類致癌物質，但市面上仍有超過三千種物料都含有甲醛，包括各種板材、傢俱、油漆；部分更會持續地釋放甲醛，故甲醛為室內最常見的空氣污染物之一。

一般而言，當室內甲醛濃度達0.5PPM，不少人就會因為其異味影響而即時出現眼睛痕癢、喉嚨痛及氣管收縮等症狀。若室內的甲醛濃度持續上升，更有可能造成噁心、嘔吐、咳嗽、胸悶、氣喘，甚至肺氣腫等。

甲醛為室內最常見的空氣污染物之一 (圖片: FreePik)

由於甲醛的使用已遍佈日常生活的每一部分，即使室內未有嗅到甲醛的難聞氣味，亦不代表室內空氣甲醛含量為零；長時間吸入低劑量甲醛，輕則會引發慢性呼吸道疾病，重則有機會導致鼻咽癌、淋巴癌及白血病。中國曾有報導，一名男子因租屋處甲醛超標，入住後短短半年，就因罹患急性髓系白血病而不幸過世。

4個妙法去除室內甲醛

若想輕鬆減低室內甲醛濃度，大家可選擇專用清潔噴劑，自行為新添置的傢俱或家居用品去除甲醛。得知讀者未必對坊間的除甲醛產品或服務有深入了解，健康Easy特意整合了４個去除甲醛的妙法以供參考。

1. 裝修後勿立即入住並保持室內通風



最有效減少室內甲醛濃度的方法，當然是從源頭入手。第一，選用符合甲醛排放限制認證的複合木製品；第二，以「抗甲醛油漆」取代一般油漆；第三，多用原木釘接或金屬材質傢俱和裝修物料，同時避免使用含有大量黏合劑的壓木製品。

以「抗甲醛油漆」取代一般油漆可從根源減少室內甲醛濃度 (圖片: FreePik)

完成裝修過後，建議先將單位空置至少一星期，期間將所有窗戶、櫃門、抽屜打開，好讓流動的空氣將室內甲醛帶走。即使正式遷進新居，平日亦應注意室內通風；多開窗戶以保持空氣流通，加速甲醛揮發。

2. 添置傢俱後自行去除室內甲醛



由於層板、木材都含有甲醛，故建議在添置全新的大型傢俱，如書桌、衣櫃、床架後，使用適當的除甲醛工具，自行去除室內甲醛。Green Manner推出的「甲殼素DIY傢俱除甲醛(專業套裝)」，全面採用天然萃取的甲殼素產品，無毒無害，不含重金屬，適用於甲醛濃度較嚴重或通風情況較差的室內環境；能有效改善空氣質素，即使家中有小朋友、孕婦、老人家都能使用！

「甲殼素DIY傢俱除甲醛(專業套裝)」內含：

甲殼素裸板治理劑500ml

除醛抗菌噴劑 300ml

傢俱護理噴蠟 300ml

除醛祛味魔力球 75g (兩個)

油掃及針筒一套



➤健康家 甲殼素DIY傢俱除甲醛(專業套裝) $ 1,232 (原價 $ 1,299)。

3. 裝修後請專人徹底除甲醛



相比起除甲醛噴霧，新居入伙或經歷大型裝修改造後，一次全方位的上門除甲醛服務會更能達到理想效果。

金牌環保成立8年以來，一直為不同家庭、學校及機構進行除甲醛服務，更是全港首間榮獲 ISO9001專業認證的品牌，團隊的經驗豐富，均獲得顧客一致好評。其推出的「除甲醛服務」配合由本地研發、本地生產「清醛味 Eliminate」，實驗結果證明這個產品可於30分鐘內有效清除甲醛率高達99.4%，十分安全可靠。

➤金牌環保 除甲醛服務 (全方位方案) (100呎 $1,380/ 200呎 $ 2,760/ 300呎 $ 4,140)。

Green Manner提供的「天然甲殼素除甲醛抗菌防霉治理服務」，適用於500呎以內的住宅，另附送一年保養；採用專利納米抑菌及特殊水性乳蠟配方，在不傷害傢俬表面的情況下有效分解游離甲醛，填補修復細微裂痕，並防止傢俱或地板發霉。

➤健康家 天然甲殼素 除甲醛抗菌防霉治理服務（500呎内）$ 4,188。

韓管家以高級別的服務標準、配備頂級儀器及清潔劑，為顧客提供一站式除甲醛服務，適用於不同呎數的家居。服務採用日本製造及進口的觸媒藥劑，深入處理家居每一個角落，包括傢私、天花、燈糟、牆壁、門及窗簾等；並承諾於服務完成後一個月內，若家中甲醛濃度仍未達安全理想程度，會贈送免費的額外除甲醛服務乙次。

➤韓管家 - 1次 - 全方位除甲醛 多種呎數優惠價。

4. 家中長設空氣淨化機



甲醛的揮發期長達3到15年，意味著裝修過後，室內仍會持續有低濃度的甲醛釋放。要保持室內空氣質素，Magic Living「甲醛淨化機」透過負離子技術，有效去除多種空氣污染物，包括甲醛、PM2.5、二手煙、異味等。其輕巧尺寸更具備照明功能，適合香港蝸居使用。

➤Magic Living「甲醛淨化機」$ 780 (原價 $ 980)。

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