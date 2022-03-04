飲水須慎選多飲未必健康？ 飲錯四種水可致死 飲水時機知多啲

水是人體重要的成分，每日至少喝八杯水似乎已經成為常識。不過，有四大種類的水原來隨時對身體有害，其中一個情況更有致命風險。此外，若然能在適當的黃金時間飲水，則可為身體發揮不同功效，當中不但可減肥瘦身，還有助降血壓、加速疾病痊癒！

每日定時飲食有助身體健康。(資料圖片)

酒類不可視為水份來源

據衞生署資料顯示，一個成人每日應喝至少6至8杯水(每杯水約240毫升)，以補充身體因新陳代謝、出汗等所流失的水分，能維持體溫，傳送養分、氧氣及移走廢物，對身體十分重要。

同時，需減少飲用添加糖分的飲料，如汽水和濃縮果汁。而咖啡因有利尿作用，故飲用有咖啡因的飲料，如咖啡、濃茶時，須額外補充水分，至於酒精飲料則不可視為水份的來源，應避免飲用。

樽裝水因暴曬未必安全

雖然補充水份對身體如此重要，不過原來當中有些水的種類並不適合飲用。台灣泌尿科醫生高銘鴻早前就分享指，如果誤喝這些水隨時會生病，甚至有致死的風險，當中就包括以下四大高危種類。

山澗水：



高銘鴻醫生指，雖然山澗水有時看似清甜好喝，但一般人很難確定其源頭有沒有受到污染，當中甚至恐含有對人體危害的細菌、肉眼看不見的寄生蟲卵或水蛭幼蟲，誤喝進體內隨時影響身體。

經長時間暴曬的樽裝水：



樽裝水經長時間高溫暴曬後，樽身有機會因高溫而溶解出化學物質的風險。雖然目前市面大部份製成膠樽的PET塑膠都屬於低毒性，但如經長時間高溫大陽照射，仍有機會釋出有害物質，溶於水中。夏天把樽裝水放在車內，長時間曝曬烘烤後溫度可能高達攝氏70度。

放過夜或已存放多天的水：



開封後的樽裝水或由水杯盛載的水，如曾經飲用過，部份原於口腔內的細菌會因此遺下在水內，如該杯水再放過夜，時間會令細菌在水內大幅繁殖，已不宜再飲用。因此，建議早上直接更換新一杯水。

長時間運動後突然大量喝水：



在馬拉松、三項鐵人等長時間運動後，因為身體已經流很多汗，有機會已出現脫水的狀況。但萬一運動員此時立刻大量灌水補充水份，而不補充鹽分的話，隨時會造成體內慢性水中毒，或稱低血鈉症，嚴重者會突然昏倒，極端情況下甚至有機會致死。因此運動後飲水雖然是必須，但要適量。

早上飲水應飲暖水?

飲水除了要謹慎外，飲水時機原來亦相當重要。有外媒過去就曾整合了7個最佳的飲水時機，讓水的功用和益處發揮到極致。

▼7個最佳的飲水時機（按圖了解👇👇👇）

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1. 剛起床



早上起床，先飲一杯水。這樣不但可以喚醒你身體的機能，加速循環系統的運作，還能補充睡眠所流失的水分。

▼同場加映：起床飲水要點（按圖了解👇👇👇）

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2. 做運動之後



剛剛做完運動，大家或會感到異常疲倦。身體經過大量的消耗後，適量飲水可有助提神，補充剛剛排汗時流失的水分，加快身體復原的速度，幫助心跳回復正常水平。

3. 飯前半小時



食飯前除了洗手外，不妨都多飲一口水。餐前飲水除了對健康有好處之外，對減肥亦有幫助。因為水可增加飽足感，助你控制食欲，防止攝取過多卡路里。韓國的Clinical Nutrition Research有研究顯示，飯前飲水對減少熱量攝取，有顯著性的成效。

▼同場加映：除了餐前飲水還有什麼消脂方法（按圖了解👇👇👇）

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4. 沐浴前



洗澡會加速身體水分蒸發，如果是浸浴就更甚。身體水分蒸發，會令血液變得更加濃稠，血流就會減慢，血管的阻力增加，容易導致高血壓。因此入浴前先喝杯水，便能抵消接下來流失的水分，有助降血壓。最好喝暖水，能令血管擴張，以達致降血壓的功效。

5. 睡前



睡前飲水，能夠確保身體在休眠期間維持水分充足，同時有助排毒。假設你睡前不幸地胃痛，飲水亦可以緩解你的痛楚。不少人或會擔心睡前飲水，會導致水腫，但其實身體沒有足夠的水分，反而是引起水腫的成因。

因為睡覺時，身體依然會消耗水分。平常我們會靠汗水和尿液排出水分，若然體內覺得水分不足，則會選擇儲存水分，減少排出，於是形成水腫。因此，只要補充足夠水分，身體便會自然排出，而不會積聚成水腫。

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6. 生病的時候



水可以說是治病的一大法寶，生病也會消耗身體很多水分，以排出體內毒素。因此，生病的時候多飲水以補充水分，是治療的一環。攝取足夠的水分，能夠加速身體痊癒。

7. 感到疲倦時



勞動後疲累時，記緊要馬上補充水分，以防身體陷入透支。血液是負責運送氧氣到身體各個部分，若然缺水，則會阻礙氧氣運送，導致身體因為缺氧而沒有精神。因此，飲水可以抗疲勞，並且幫助身體更快回復本來的狀態。

缺水徵狀見體質 燥熱缺水會口臭

水固之然是很重要，我們總不能每次等到缺水才急急灌水，這樣反而對身體不好，亦不利吸收。但若然真係出現了缺水的情況，其實都能夠從不同的症狀看得出自己的體質。相反如果脾胃功能較弱的人士吸取過多水分，只會加重器宫的負擔，令水腫問題更嚴重。因此，大家應以個人體質為本，適量飲水，否則就有可能會弄巧反拙。