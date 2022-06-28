迪士尼大媽摘草當中藥 中醫拆解亂摘進食後果＋4大毒草有邊啲？

斷腸草古有神農氏野生嘗百草，今有大媽於迪士尼樂園內摘山藥！有網民近日拍照分享，表示狂園區內目睹一位大媽採摘圍欄外的草，當作是山藥，而同行的小朋友也在旁邊爬圍欄玩草，帖文引起大批網民熱烈討論，均批評大媽破壞公物，又立下壞榜樣令小朋友從此「有樣學樣」。有中醫師指，其實市區內大部份植物被噴上除蟲劑，不宜食用，若誤摘毒草，更可能導致中毒，嚴重者更會死亡。



一網民於Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」上載數張照片，表示近日在迪士尼樂園內遊玩時，目擊一位大媽隨意摘草。相中可見有3位大媽及2位小朋友，其中一位戴帽穿花裙的大媽蹲下並採摘在圍欄外的草，而旁邊同行的小朋友也爬上圍欄彎身玩草，整個過程也無職員上前阻止。

帖文引來大批網民討論，不少也怒斥大媽行為破壞園區的環境，亦有不少網民指園區內的植物都會定期噴灑農藥或除蟲劑，採摘者帶回家服用或會中毒。

註冊中醫師關應春指，香港不同的公園草叢或其他綠化區域有不少野生中藥草，它們會依附本來的植物生長，常見的中藥草包括白花蛇舌草，因為有清熱解毒、利尿祛濕的功效，長者特別喜愛採摘回家煲涼茶。

關醫師又稱，近年摘草情況屢見不鮮，有人更會「自給自足」，在公園草叢範圍自行撒下中藥草或食用香草的種子如土田七、羅勒、紫蘇葉等，任由它們自行生長，收成時便回來採摘。

不過她解釋，因為這些草叢多數處於相關機構轄下管理的公園內，而職員會定時噴灑大量殺蟲水及滅蚊劑以解決蚊蟲問題，如果市民胡亂食用植物有機會導致中毒，出現肚瀉、嘔吐、皮膚過敏等病徵，嚴重者更會引致死亡。

根據衛生署網站，本港有以下常見的毒草，需多加注意及避免採摘或觸碰，以免導致皮膚發炎或出現中毒情況。

羊角拗



羊角拗葉片較厚呈橢圓形狀。花冠呈漏斗狀；花冠筒淡黃色，蓇葖果形似一對羊角。

此物種全株有毒，當中以種子毒性最強。主要毒性為羊角拗苷(divaricoside)，如市民接觸或服食後可能會出現以下的中毒症狀，包括嘔吐、腹痛、心跳不規則、瞳孔擴大，繼而痙攣、昏迷、心跳停止而死亡。

馬錢子



馬錢科植物馬錢的乾燥成熟種子，中醫學名為牛眼馬錢，又名「牛眼珠」，外形扁圓呈紐扣狀，常一面微凹，另一面隆起。葉子形狀呈卵形、橢圓形或近圓形，頂部較尖，單葉對生；花冠白色，近基部和花冠管喉部長有長柔毛；漿果圓球狀表面光滑，成熟時紅色或橙黃色。

香港有三種馬錢屬植物，包括傘花馬錢、狹花馬錢，以及華馬錢，均為有毒植物，屬於香港四大毒草之一。馬錢子主要毒性為自番木鱉鹼(strychnine)、馬錢子鹼(brucine)，中毒跡象為頸、面僵硬、肌肉強直性驚厥，嚴重者可死於呼吸麻痹或心力衰竭。

斷腸草



鈎吻(胡蔓藤、斷腸草)，為馬錢科植物鈎吻的全株或其任何部份，葉子單葉對生，呈卵形或卵狀披針形木質藤本；花冠漏斗狀，黃色內有淡紅色斑點；果實為蒴果卵形。

斷腸草全株有毒，尤其以莖部和葉子毒性最強，主要毒性為鈎吻鹼(gelsemine)，中毒跡象為眩暈、肌肉遲緩無力、吞咽困難、複視、眼瞼下垂、瞳孔散大、噁心、嘔吐，嚴重者可因呼吸麻痹死亡。

曼陀羅



中醫學名為洋金花，為茄科植物白花曼陀羅的花，花朵呈漏斗狀，以不同的花朵顏色分類，包括白色、黃色或淺紫色等種類；葉子呈葉卵形或廣卵形，頂端漸尖，基部苛呈不對稱圓形；果實為蒴果近球狀或扁球狀。

此植物全株有毒，而且以種子毒性最強。主要毒性成份為東莨菪鹼(scopolamine)﹑莨菪鹼(hyoscyamine)及阿托品(atropine)，中毒症狀為口渴、皮膚潮紅、心跳及呼吸加快、頭暈、瞳孔散大、視物模糊，嚴重者可因呼吸麻痹死亡。