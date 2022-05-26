毒菇｜東涌兩女食野菇中毒 了解本港9大常見毒菇 1種致死率達5%

路邊野菇勿亂採！東涌兩名女士日前進食自行採摘的野菇後，出現腹瀉及嘔吐等食物中毒的症狀，其後需前往求醫接受治療，到底本港有甚麼常見的有毒野菇需要留意呢？



胡亂進食野菇恐有食物中毒的風險。（Shutterstock）

進食野菇恐生幻覺 有致死風險

據衞生防護中心周四（25日）調查指，上述疑進食野生菇類後引致食物中毒的女病人分別為36歲及61歲。兩人於本月24日曾在東涌一處山邊採摘野生菇類，其後在家進食後約兩個半小時開始不適，陸續出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等徵狀。兩人同日到北大嶼山醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定。

衞生防護中心發言人表示，由於難於辨別菇類是否適宜食用，呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。他提醒，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。

因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。發言人又呼籲如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

▼本港九大常見毒菇：（按圖👇👇👇）

+ 24

野菇毒素難以烹煮清除

據食安中心資料顯示，菇類中毒的原因是進食了若干有毒高等真菌未熟或已煮熟的子實體。引致中毒的菇類毒素由真菌自然生產，不能以烹煮、冷藏或其他食物加工方法清除。

漁農自然護理署也曾梳理了本港九大最常見的有毒菇類，各位平常在郊遊時亦不妨多加留神：

純黃白鬼傘 。（網上圖片）

純黃白鬼傘

分類：蘑菇科，蘑菇目，擔子菌門

生境：散生至群生於落葉、花盆或路旁花槽的泥土上

辨認特徵：



菌蓋檸檬黃色，闊3-5厘米，初期呈鐘形，後呈圓錐形至近平展，中央臍突形，表面帶有鱗片或被有粉末，邊緣具條紋。

菌褶密，離生，薄，奶黃色。菌肉薄，黃色。菌柄檸檬黃色，長3-10厘米 × 粗1-5毫米，修長但基部稍為膨大，平滑或覆有粉末，菌環易碎，黃色，生於菌柄上部。

孢子透明，光滑，橢圓形，長8-13微米 x 寬5.5-8微米，厚壁，頂端有孔。

臨床特徵：



此種菇類含有多種腸胃刺激物。病人通常於進食後的6小時內出現腸胃炎型症狀，症狀類似典型的食物中毒，例如腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等。病人通常於數小時至數天內快速復原。

▼同場加映，10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

+ 34

相關文章：食物中毒｜流心巴斯克蛋糕或致肚痾？10大處理食材常犯見錯誤要知

淡黃竹蓀。（網上圖片）

淡黃竹蓀

分類：鬼筆科，鬼筆目，擔子菌門

生境：單生於地上，樹木或竹子下的腐殖質，特別是在剛竹屬、櫟屬或錐栗屬下

辨認特徵：



子實體初時以淡粉紅色或紫紅色蛋狀出現，闊3-6厘米，近球形或卵形，外層之後破裂，釋放菌蓋、海綿狀菌柄和一個大型的網狀菌裙（外菌膜）。

菌蓋圓錐形，覆有隆起的網格，外層佈滿有臭味的深橄欖綠色的孢子液以吸引蒼蠅，頂端白色，中央有一圓孔。

外菌膜黃色至橙黃色，裙狀，網格多邊形至圓形，在菌蓋邊緣展開，乾燥時脆弱。

菌柄長7-22厘米 × 粗15-25毫米，海棉狀，中空，表面有多邊形坑狀網紋，白色、奶黃色至淡黃色，基部有粉紅色至淡紅色包被。

孢子無色，光滑，闊橢圓形至圓柱形，長3-4微米 x 寬1.5-2微米，薄壁，基部常短截。

臨床特徵：



此種菇類含有多種腸胃刺激物。病人通常於進食後的6小時內出現腸胃炎型症狀，症狀類似典型的食物中毒，例如腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等。病人通常於數小時至數天內快速復原。

黃硬皮馬勃 。（網上圖片）

黃硬皮馬勃

分類 :硬皮馬勃科，牛肝菌目，擔子菌門

生境：單生、散生或群生於土壤表面

辨認特徵：



子實體黃色至污黃色，闊2-10厘米，球狀至近球狀，由繩索狀菌絲附著到基質上，外層厚實堅硬，略為覆有鱗片及不規則地裂開。

孢體初時呈紫黑色，隨成熟變粉末狀。孢子深褐色，表面有刺，球狀，直徑7-10微米。

臨床特徵：



此種菇類含有多種胃腸道刺激物。腸胃炎型症狀通常於進食後的6小時內出現。患者一般會出現腸痛、噁心、全身刺痛，痙攣和肌肉僵硬等。病人通常於數小時至數天內快速復原。

致命白鵝膏 。（網上圖片）

致命白鵝膏

分類：鵝膏科，蘑菇目，擔子菌門

生境：散生或群生於闊葉樹下的土壤表面

辨認特徵：



菌蓋白色，闊4-7厘米，凸面至近平展，有時奶油色的中央會輕微下陷，平滑，邊緣不具長條紋。

菌褶密，離生，淡白色。菌柄淡白色，平滑，有時帶有細小的纖維質鱗片，長7-9厘米 × 粗5-10毫米，近圓柱形或稍為向上逐漸變細。

基部近球狀，寬1-2厘米。菌托薄，膜質，邊界分明，可達7毫米高，兩面白色。菌環膜質，白色，生於菌柄上部，持續或短暫存在。孢子無色，光滑，球狀，長9.5-12微米 × 寬9-11.5微米，薄壁。

臨床特徵：



此種菇類含有著名的鵝膏毒素。中毒症狀分三階段出現。

初期：誤食6至24小時後會出現腸胃炎症狀，症狀包括口乾、噁心、嘔吐、腹部劇痛、腹瀉（通常便中帶血及黏液）等。

中期：約24小時後，這些症狀會暫時緩解，進入2-4天的「假痊癒期」。

後期：患者會進入最嚴重的中毒階段，肝及腎臟出現衰竭現象，若不處理，患者可能在7-10天內死亡。

▼ 同場加映，牛肝菌菇知多啲（按圖 👇👇👇）：

+ 7

相關文章：食物中毒｜粉嶺聯和墟街巿牛肝菌疑帶毒性 專家:生食如服搖頭丸

假褐雲斑鵝膏。（網上圖片）

假褐雲斑鵝膏

分類：鵝膏科，蘑菇目，擔子菌門

生境：散生或群生於闊葉樹下的土壤表面

辨認特徵：



菌蓋淡灰色至灰褐色，闊4-12厘米，上部凸起至近平展，中央部分顏色較深，被有纖毛，無毛或附有少許污白色的膜質殘餘物，邊緣平滑，常有殘餘物懸掛在邊緣。

菌褶密，離生，薄及白色。菌肉白色及薄。菌柄白色，長8–13厘米×粗5–20毫米，基部稍為膨大，被白色纖毛狀及粉末狀鱗片覆蓋。

菌托薄，膜質，邊界分明，可達5毫米高，外表面白色至污白色，內表面白色。菌環生於菌柄頂部至近上部，白色，易碎，持續或短暫存在。

孢子無色，光滑，闊橢圓形至橢圓形，長7.0–9.0微米×寬5.0–6.5微米，薄壁。

臨床特徵：



此種菇類含有正白胺酸毒素。病人於進食後最少12小時後出現腸胃炎型症狀。有時，發病時間可延遲至數日以至數週。發病後期出現尿頻、劇渴、面部浮腫、及急性腎功能衰竭。

綠褶菇。（網上圖片）

綠褶菇

分類：蘑菇科，蘑菇目，擔子菌門

生境：單生、散生、群生或形成磨菇圈於草地或草坪表面

辨認特徵：



菌蓋白色、古銅色或黃白色，柔軟，闊10-30厘米，初期半球狀，隨成熟變為闊圓錐狀，甚至扁平，中部常密佈褐色鱗片。

菌褶離生，幼時呈白色，後呈灰色至深綠色。

菌肉白色，受傷處呈黃褐色，向基部漸變為淡褐色。菌柄白色，略帶褐色，表面光滑，堅實，基部略為膨脹，具可移動雙層大菌環。孢子綠色，橢圓形，光滑，長8-13微米×寬6.5-9微米。

臨床特徵：



此種菇類含有多種腸胃刺激物。病人通常於進食後的6小時內出現腸胃炎型症狀，症狀類似典型的食物中毒，例如腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等。病人通常於數小時至數天內快速復原。

晶粒鬼傘。（網上圖片）

晶粒鬼傘

分類：小脆柄菇科，蘑菇目，擔子菌門

生境：樹樁周圍或闊葉樹林或木片覆蓋物上大量群生

辨認特徵：



菌蓋黃褐色或古銅色，通常中央部分顏色較深，闊1-2.5厘米，橢圓至圓柱形，但開展後呈鐘形，初期表面覆有白色或淡白色晶體，但這些晶粒在後期容易被沖走，溝棱紋由邊緣至中央。隨著年齡增長，這些溝棱會從底部裂開，最後溶化成墨汁狀，將孢子釋放出來。

菌褶密，離生，初期白色，後轉變為深褐色，最後呈黑色。菌柄長4-10厘米 × 粗2-5毫米，中空，光滑或覆有粉末。孢子紅褐色，橢圓形或杏仁形，長7-10微米×寬4.5-6微米。

臨床特徵：



此種菇類含有一些氨基酸衍生物如鬼傘素，這些化學物質會干擾人體的酒精代謝功能。因此，此菇菌的毒性只有在酒精存在下才引致進食者發病，症狀通常於30分鐘內出現，一般維持約兩小時。

如果在毒發後的數天內再喝含酒精的飲品，患者可能會再次復發。主要的症狀可能包括臉和脖子發紅、胸部疼痛、出汗、心跳加速、低血壓、手腳腫脹、口部有金屬味、噁心、嘔吐，視覺障礙和頭暈等。

▼ 同場加映，改善腸胃炎的2個穴位：（按圖👇👇👇）

相關文章：腸胃炎｜濕重捱夜愛吃雪糕易腸胃炎？淮山扁豆湯2食療+穴位護脾胃

綠褐裸傘。（網上圖片）

綠褐裸傘

分類：球蓋菇科，蘑菇目，擔子菌門

生境：樹樁或木片覆蓋物上大量群生或叢生

辨認特徵：



菌蓋初時暗藍綠色、黃色、鮭肉色及紅色，隨年齡增長變為暗黃色或暗黃帶粉紅色，鱗片淡紅色至深褐色。

菌褶彎生至直生，或稍延生，密，暗黃色至橙黃色或土黃色。菌肉淡白色或略帶藍色。

菌柄長2-3厘米 × 粗2-7毫米，綠褐色，光滑或生有纖毛及乾燥。孢子鏽色，具疣點，橢圓形，長6-9微米 × 寬3.5-4.5微米。

臨床特徵：



此種菇類含有裸蓋菇鹼和其他不明的神經毒素，令食用者出現幻覺。中毒症狀通常於進食後的1小時內出現。

初期症狀包括嗜睡、頭痛、感覺麻木、肌肉無力、噁心、腹痛及瞳孔散大等。隨後，患者出現視覺影響和視象扭曲、無法控制地笑及出現幻覺。

大約1–2個小時後，幻覺效果增強，包括視覺和時間感錯亂。大約2–4個小時後，症狀會逐漸減弱，但少數人可能仍會感到頭痛或疲勞。

裂絲蓋傘。（網上圖片）

裂絲蓋傘

分類：絲蓋傘科，蘑菇目，擔子菌門

生境：散生或群生於闊葉樹下的土壤表面

辨認特徵：



菌蓋草黃色至黃褐色，闊2–10 厘米，圓錐形或鐘形，頂部突出，覆有絲質纖毛，後呈輻射狀開裂。菌褶彎生或直生，初期淡黃色，成熟後轉為淡褐色。

菌肉白色。菌柄長3–10厘米×粗4–12毫米，上端白色，往下呈淡暗黃色，基部稍為膨大。孢子胡桃褐色，光滑，豆形，長9–12微米×寬4.5–7微米。

臨床特徵：



此種菇類含有毒蕈鹼。中毒症狀一般於短時間內出現，患者通常於進食後30分鐘至2小時內發病。症狀包括出汗、流涎及流淚（PSL綜合症）等。有時，症狀可能包括流涎、流淚、排尿、排便、腸胃不適和嘔吐（SLUDGE綜合症）等。

部分患者還可能伴有其它症狀，包括視覺模糊、瞳孔收縮、血壓下降導致的頭暈及脈率明顯下降等。死亡率估計為5%。