食物中毒｜流心巴斯克蛋糕或致肚痾？10大處理食材常犯見錯誤要知

每次購買新鮮新材後，大家又會如何處理？美國疾病控制與預防中心近日列出10大處理食材常犯的錯誤，例如解凍食物、洗生肉等問題，同時亦提醒民眾亦如何正確處理食材及其注意事項。



美國疾病控制與預防中心近日官網列出10個常見處理食物常犯錯誤，並提供以下建議。

▼10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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1. 洗生肉、雞肉



原因︰清洗生肉、雞肉、火雞或雞蛋會將細菌傳播到鋅盤、枱面或廚房其他地方；這些細菌可以進入其他食物，例如沙律或水果，讓人生病

解決方法︰不要清洗生肉、雞肉、火雞或雞蛋，徹底煮熟可以殺死細菌

2. 吃生麵糊或生麵團，包括餅乾麵團，及其他含有生雞蛋或生麵粉的食物



原因︰未煮過的麵粉和雞蛋可能含有大腸桿菌、沙門氏菌或其他有害的細菌。

解決方法︰徹底煮熟或烘烤麵粉和雞蛋，不要吃含有生雞蛋或未煮熟雞蛋的食物，例如流心蛋、自製蛋黃醬、荷蘭醬和蛋奶酒。不要吃含有麵粉或生雞蛋，或未煮過的麵團或麵糊。接觸麵粉、生雞蛋和生麵團後，要徹底清洗雙手、工作枱面和器具。

3. 室溫下解凍或醃製食物



原因︰有害的細菌會在室溫下迅速繁殖。

解決方法︰將食物放在雪櫃、冷水或用微波爐解凍，無論用任何一種醃料，醃好後都應該放在雪櫃。

4. 沒有徹底煮熟雞蛋、肉類及海鮮



原因︰未煮熟的食物可能含致病細菌。

解決方法︰使用食物溫度計，確保將食物烹飪到安全的內部溫度。如果不是即時食用，請保持熱食在60°C或以上。

5. 削皮及切蔬果前沒有清洗



原因︰水果和蔬菜表面都可能有細菌，削皮及切開時，細菌容易轉移到水果和蔬菜的內部。

解決方法︰即使削皮，也需要在流水下清洗所有水果和蔬菜。要用乾淨的蔬菜刷擦洗堅硬的水果和蔬菜，如瓜類、牛油果和青瓜。不建議使用蔬菜清潔劑。

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6. 沒有洗手



原因︰手上的細菌會沾染食物並使其不安全

解決方法︰準備食物前後，要用正確洗手方式，用肥皂和流水洗手20秒。

7. 體質弱人士吃高風險的食物



原因︰任何人都可能食物中毒，以下人士為較高風險，包括65歲或以上成年人、5歲以下兒童、有健康問題或免疫系統較弱人士、孕婦

解決方法︰不宜進食未煮熟或生的動物食品（如肉類、雞蛋或海鮮）；生的或稍微煮熟的豆芽、未經巴士德消毒的生牛奶和果汁；軟質芝士（例如克索布蘭可軟芝士，Queso Fresco），除非註明經巴士德消毒的牛奶製成

8. 將熟肉放在有生肉的碟子



原因︰生肉的細菌會傳播熟肉上

解決方法︰生肉和熟肉分開用不同碟子放

9. 品嚐或聞聞食物，查看是否還能吃



原因︰我們無法品嚐或嗅到食物中毒的細菌，即使品嚐少量可致噁心

解決方法︰留意食物包裝上的食用日期，棄掉過期變壞的食物

10. 煮好的食物放在室溫下待涼太久才放入雪櫃



原因︰若將易腐爛的食物（包括肉類、海鮮、雞蛋、切好的水果、米飯和剩菜）放在室溫2小時或以上，會滋生有害的細菌。

解決方法︰易腐爛的食物若暴露在32℃以上的環境（例如車內），需要於1小時內放進雪櫃。將大分量的食物（如燉鍋等）分裝到較小的容器中，以便加快冷卻；將暖的或熱的食物放入雪櫃是可以的，只要其包裝或份量少，便可快速冷卻。

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