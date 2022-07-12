減肥｜如何選體重控制套餐?瘦身達人:米施洛營養減肥計劃CP值最高

這幾年長期在家抗疫，娛樂大減，不少人都「化沉悶為食量」，用美食來滿足自己，導致體重節節上升。說起減肥，一般認為營養師具有科學根據，最為專業可信，但坊間營養中心眾多選擇，到底焦急的減肥人士應該如何選擇？有成功減去65磅的過來人，跟大家分享她的「只要揀啱減肥計劃，就一定可以成功！」經驗。



坊間營養中心眾多選擇，到底焦急的減肥人士應該如何選擇？（圖片：shutterstock）

減肥計劃內容重要 絕非收費愈平愈好

坊間有部分營養中心只屬一人公司，不但提供的服務不足，而且地段遠，只能以低價作招徠，但實際上背後可能有諸多隱藏收費。因此，在選擇營養中心時，收費絕非首要的考慮因素，減肥計劃的內容才至關重要。

自小已是肥妹仔的Sharon，曾試過不同的減肥方法。最後她發現好的減肥計劃有「必勝之道」，就是「應該有專業營養師跟進自己的餐單，提供方便可携帶的營養餐（減肥餸包），加埋運動相關的專業建議及協助就更理想了。」

在選擇營養中心時，收費絕非首要的考慮因素，減肥計劃的內容才至關重要。（圖片：istock）

健康發警號 決心減肥

眼前的Sharon身形標準，很難想像她曾經接近200磅！「我一直都不覺得自己體形肥胖有何問題？！讀書時都曾想有更好的外型，都試過食減肥藥、做運動等，但當時不懂控制食量及正確選擇食物，因此減肥效果不但不明顯，甚至出現反彈的情況。」

後來Sharon因著有高血壓及肝酵素過高的情況，才下定決心參加專業的減肥計劃，為健康再度減磅。

Sharon自小已是肥妹仔，體重曾經接近200磅！（圖片：受訪者提供）

這次Sharon選擇米施洛營養減肥計劃，成功減去接近65磅，不但將血壓及肝酵素都回復至正常水平，身體變得輕盈都令整個人變得精神。「營養師不會只叫我食少點，而是透過均衡飲食、適量運動及行為修正三方向，令我減肥可以健康、有效、持久。當中更不涉及任何藥物或儀器。」

營養師一對一定期會見 學會健康飲食法

Sharon在減肥期間，每星期會見營養師約兩次，她笑言「有人監察自己同幫自己跟進餐單，減磅真的挺容易。以前覺得食少點就可以瘦到，之後營養師教會我只要飲食均衡、少油少鹽少糖、定時定量，其實真的可以飽著瘦！」營養師的一對一會面，不但在減肥計劃期間實行，在計劃完成後一段日子，營養師仍會繼續跟進情況，確保減肥人士維持理想體重。「即使在疫情嚴峻期間，營養師亦會透過網上視像方式跟進，令我可以繼續順利減磅！」

營養師定期個別的一對一會面，跟進減肥人士的進度和健康狀況，見面的頻密度算是坊間之冠。（圖片：米施洛）

整個計劃最令Sharon感到驚喜的是會員專用的即食減肥健康餸包「纖房菜」。「開始見營養師時，我對食材份量控制沒太大概念；加上屋企人烹調時都比較油膩及重口味，所以纖房菜在減肥初段發揮的功用不少，更令我在上班沒時間自己煮飯的日子，可以有營養又美味的餸菜，真的方便好多！無想過減肥都可以食到咖哩雞！」

纖房菜是米施洛獨家為減肥會員度身設計及訂製的餸包，低卡低脂、低鈉且不含味精及防腐劑，會員只需加熱及配合粥粉麵飯等主食，便成為健康又美味的一餐。

「纖房菜」提供超過十款菜式，免買免洗免切，只需用三分鐘時間翻熱即可食用。餸菜配搭由營養師根據會員營養需要和健康狀況作出分配。（圖片：米施洛）

體適能指導助建立長期運動習慣 配套服務全面

經過數月努力，Sharon成功減去接近65磅。（圖片：受訪者提供）

Sharon一直大讚米施洛的配套服務十分全面，例如有各種工作坊和興趣班，教導製作低卡甜品、閱讀營養標籤等實用知識；Sharon更參與體適能指導，學會可以在家進行消脂修身的運動，這令她終身受用。

米施洛教練提供個人化的健身建議和指導，內容涵蓋健身中心的儀器，在家進行的消脂修身法等，助減肥人士建立長期的運動習慣。（圖片：sohu）

除了單純減肥，米施洛亦處理不少本身有病患的減肥個案，其中包括最普遍的糖尿病減肥和腎病減肥。處理本有病患的個案需時較長，營養指引亦相對複雜，詳情可向米施洛查詢。