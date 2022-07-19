先天型手汗約40歲後逐漸改善？嚴重手汗與心肺功能消化道阻塞有關

許多民眾都有手汗困擾，尤其一到夏天，雙手更是容易濕答答。台灣中醫師李琪表示，一般人緊張時多少會流手汗。



但若平常就會冒手汗，緊張冒得更多，甚至到看得見汗珠，或弄濕物品的程度，代表手部出汗較為厲害，而手汗多的現象多與心肺功能較弱、消化道阻塞有關。

手汗症類型（按圖了解 👇🏻👇🏻👇🏻）

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先天型手汗約40歲後會逐漸改善

李琪指出，手汗症分為先天型和後天型，先天型的手汗大多發生在兒童或青少年時期，在30歲前手汗可能會愈來愈嚴重，40歲後會慢慢改善。後天型手汗則是由特殊原因造成，如甲狀腺亢進、糖尿病、更年期等，後天型除了手汗增加，全身的出汗量也會變多。

絕大多數的手汗是屬於先天型，在感到緊張、焦慮和壓力大時情況會更加明顯，現代醫學認為與交感神經異常興奮有關。由於手汗症並不算一種疾病，因此普遍認為當手汗影響到生活品質，才需要積極治療。

嚴重手汗與心肺功能、消化道阻塞有關

而中醫觀點來看，嚴重的手汗與體質偏異有密切相關，若能遵守醫囑、儘早治療，除了能收到不錯的療效，還可以順便改善潛在的身體問題。李琪補充，她認為手汗多的現象則可以歸因於心肺功能較弱或是消化道阻塞。

「汗為心之液」，中醫認為汗水的分泌與「心」有關。「心」與「肺」這兩個器官掌管體表汗孔的開闔，當身體虛弱、情緒激動、緊張焦慮、或心肺功能較差時，心肺對於汗孔調節能力就會變弱，手汗就會增加。像這種因為汗孔開合調節不佳，導致汗水容易流出來的情況，中醫稱為「表虛」。

李琪補充，除了汗孔開合容易讓汗水流出，「熱」也會容易出汗。「熱」除了來自於外界的氣溫，還會從身體內部產生。而體內最容易生熱的地方，就是來自消化道。

消化道是由「胃」和「大腸」掌管，屬於多血多氣的陽明經。當有便秘、脹氣、消化不良等問題導致消化道阻塞，就容易讓陽明經產熱上火，使體內的熱源增加，出汗量也就跟著變多。

綜合來說，心肺功能較弱的人會容易有「表虛」，讓汗水容易流出體外；而便秘、脹氣、消化不良等消化道阻塞，也會增加體內的熱源，使汗水分泌增加。臨床上治療會依照每個人的體質，加強這心肺、消化道的處方用藥，改善表虛和消化道阻塞，使手部出汗慢慢變少。

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治療搭配生活型態調整可達最佳療效

李琪提醒，病人在治療階段也務必戒除含咖啡因飲料，避免炸、烤、辣、大量的辛香料食物，勿在身體或手潮濕的情況下吹到風，也應多休息，不要過度疲勞，不節食、不捱餓，並與藥物相配合，才能達到最佳療效。

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