中暑｜服用止鼻水或腸胃藥或抑制排汗　長者這段時間外出最易出事

夏季炎熱潮濕，若長期待在高溫環境且無適當防護，人體無法正常調節體溫，常見出現中暑等熱傷害，嚴重恐器官衰竭、甚至死亡，死亡率超過三成。專家提醒，若大家服用治鼻塞、流鼻水等含抗組織胺，或抑制腸胃蠕動的抗膽鹼藥物，都可能抑制汗腺，不易散熱，劇烈運動增加中暑風險，呼籲大家夏季保持涼爽、多補充水分，遠離熱傷害。



台灣北醫附醫急診科主治醫生高偉峰表示，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，當出現頭暈、頭痛、惡心、想吐、虛弱、口乾等熱衰竭症狀，趁清醒時及早處置，可避免熱中暑，包括在陰涼處休息、灑水、吹風，降溫到39度即脫離險境，若降溫5分鐘意識、呼吸循環沒改善，就要立刻送醫。

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高偉峰說，人的體感溫度受溫度、濕度、風速影響，即便是室溫36度，但濕度100%，相當於63度高溫。而當人體「產熱」速度大於「散熱」速度，就容易出現熱傷害，影響中樞神經系統。

夏季頂樓、車內都容易高溫，高偉峰指出，日前一名70多歲男性，與太太住在頂樓，因沒有開窗、開冷氣，也不開電扇，某日中午先生熱昏被送到急診，當時體溫飆到41.8度，且神智不清，醫院緊急搧風、灑水、吹電風扇，所幸1小時後清醒。

台灣國健署提醒，熱傷害高危險群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等。預防熱傷害三要訣：首要保持涼爽，可穿輕便、透氣衣服；其次多補充水分；三是避免上午10點到下午2點外出。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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