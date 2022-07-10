鼻涕顏色｜白色屬感冒前兆黃色則發炎　6種鼻涕顏色反應身體狀況

每逢季節交替之際，感冒人數就會明顯上升，除了可能出現打噴嚏、鼻塞、喉嚨痛的症狀，鼻涕也容易流不停，讓人不堪其擾。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



隨著病程變化或病原菌的不同，鼻涕顏色還會有所改變，而鼻腔過於乾燥、罹患過敏性鼻炎亦可能引發不同顏色的鼻涕大量生成。

究竟鼻涕顏色各自代表了什麼含意？讓《Hello醫師》告訴你如何根據鼻涕顏色，判斷身體的健康狀況。

6種鼻涕顏色看健康（按圖👇👇👇）

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什麽是鼻涕？作用是什麼？

鼻涕（Snot，又可稱作鼻水）其實就是指鼻腔內的黏液，來自於鼻腔腺體保護黏膜所產生的分泌物。

一般而言，鼻腔每日約產生1公升分泌物，會於吞嚥時連同唾液或食物，緩緩流進喉嚨及胃裡，所以沒有明顯感受，但當致病菌入侵鼻黏膜時，便會促使鼻腔提升鼻涕分泌量，以便將致病菌沖刷出體外。

流鼻涕的常見原因

以下為9種容易流鼻涕的原因：

- 感冒

- 過敏性鼻炎

- 非過敏性鼻炎（如藥物性鼻炎、味覺性鼻炎、職業性鼻炎、萎縮性鼻炎等）

- 流感

- 新冠肺炎（COVID-19）

- 空氣乾燥

- 抽煙



流鼻涕就代表生病了？從6種鼻涕顏色看健康

每個人擤完鼻涕所呈現的鼻涕顏色皆不盡相同，而顏色的差異其實可反映個人健康狀態。因此在擤鼻涕後，不妨觀察一下自己流出的鼻涕顏色是屬於以下6種顏色中的哪一種：

1. 透明鼻涕：在正常情況下，流出少量、如同清水般的透明鼻涕，代表鼻腔未經致病菌感染入侵，身體沒有任何大礙，但若透明鼻涕大量增加時，有可能是過敏性鼻炎所致。

2. 白色鼻涕：白色鼻涕是感冒前兆之一，患者鼻腔組織會因發炎、充血，導致發炎增厚，組織液的分泌下降，而鼻水中的黏蛋白則會增加，造成流出的鼻涕外觀呈現白色、混濁不清的模樣。

3. 黃（綠）色鼻涕：鼻水顏色由透明清澈狀轉為黃色時，表示鼻腔已感染致病菌而發炎、化膿並參雜病菌與白血球的屍體，亦為感冒常見症狀。若鼻涕呈現黃綠色時，就有可能是感染程度加劇，需特別注意。

4. 金黃色鼻涕：如果流出黏稠的金黃色鼻涕，代表鼻黏膜可能受真菌感染，導致患者罹患霉菌性鼻竇炎（Fungal sinusitis）。

5. （粉）紅色鼻涕：若鼻涕帶有些微血絲，可能是微血管破裂所導致，應注意是否因鼻腔過於乾燥、隨意挖鼻孔或用力擤鼻涕等外力傷害所致。

6. 黑色鼻涕：當吸入受污染的氣體時，就有可能會流出黑色鼻涕，且現代空污問題日益嚴重，因此也增加民眾吸入大量污染氣體的機率，建議當日空氣品質不佳時，外出時便應配戴口罩，以防鼻腔或呼吸道遭受感染。此外，抽煙也會傷害鼻腔黏膜，引發流鼻涕、咳痰等症狀，甚至讓鼻涕變黑。

▼鼻竇炎、過敏性鼻炎差異（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：透明鼻涕、白鼻涕差在哪？6種鼻涕顏色反應身體狀況，擤鼻涕後記得看一下】

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