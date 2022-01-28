新冠肺炎｜流鼻涕、咳嗽懷疑確診？醫拆解Omicron與流感不同症狀

疫情持續升溫，同時天氣變化也讓感冒的人增加，讓許多人分不清楚自己到底是確診還是感冒。



對此，台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮分享，新冠病毒、Omicron變種病毒、一般流感及感冒的症狀特徵，並傳授5大自我保護守則，學習與病毒抗衡！

Omicron、流感、新冠肺炎症狀大拆解（按圖看清👇👇👇）

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台灣中醫樓中亮於Facebook專頁「樓中亮中醫博士」發文表示，最新Omicron變種病毒在台灣蔓延，新冠病毒的症狀常與一般感冒與流感有眾多相似之處，但透過新冠病毒、Omicron變種病毒、一般流感及感冒的症狀特徵，還是可以分辨出不同：

・感冒：會出現發燒、呼吸道症狀以及1-2個全身性症狀。

・流感：會出現發燒、頭痛、呼吸道症狀、全身性症狀、肌肉痠痛。

・新冠肺炎：發熱、乾咳、乏力為主要表現，少數有鼻塞或流鼻涕，失去味／嗅覺、肌肉痠痛、腹瀉。

・Omicron：乾咳、極度疲勞、肌肉痠痛，喉嚨沙啞，少數會發燒、失去味／嗅覺。

呼吸道症狀：包含了咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等。

全身性症狀：包含了頭痛、全身痠痛、疲倦乏力等。



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樓中亮指出，感冒通常是因為著涼、淋雨、過度疲勞、免疫力下降等原因造成，流感則一般是在交換季節的時候，病毒透過飛沫傳染，往往是一群人同時感染；新冠Omicron的感染途徑分為空氣傳播與接觸傳播，前者為咳嗽和打噴嚏，後者是觸碰帶有病毒的物體、表面或握手等親密接觸後，再觸碰口鼻或眼睛。與一般感冒、流感不同的是，當陸續出現發熱、乾咳（喉嚨沙啞）、乏力（肌肉痠痛）、失去味／嗅覺等症狀時，可能為新冠肺炎及Omicron的前兆，應該考慮儘快就醫。

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樓中亮呼籲，雖然不知道疫情何時會結束，但只要將日常的消毒與防疫做好，就能慢慢地將傳播鏈斷開，而民眾千萬要做好5大自我保護守則，一起學習與病毒抗衡的辦法：

1. 減少出遊：我們知道台灣本土疫情又開始出現，如果不是住在桃園、新北等地的民眾，就算過年也不要到這些地方。

2. 避免前往人多的地方：接觸可能的確診者會增加感染的機會，因此建議盡量避免前往人多壅擠的地方。

3. 戴上口罩：如果有患者在你附近咳嗽，戴口罩就能很好地預防感染的機率，並且要經常更換口罩。

4. 正確洗手：建議洗手約20秒鐘。如果是搭乘公共交通工具或電梯後，還有進食之前都要洗手。

5. 提高免疫力：保持健康的食習慣和規律運動，及補充維他命C，有助於加強免疫系統。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：如何判斷自己是感冒還是確診？醫師一圖揭Omicron、流感、新冠肺炎最大差異，出現4症狀盡快就醫】

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