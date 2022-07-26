女性健康｜荷爾蒙多、脂肪酸失衡致乳房疼痛　出現5大情況要就醫

據統計，女性因乳房疾病而就醫的前3名依次為乳房疼痛、乳房硬塊、乳頭分泌物，而其中第1名的乳房疼痛問題，估計佔了高達50%的來診原因。



由於乳癌是台灣女性癌症發生率的第1名，因此也不免讓人擔心是否會是乳癌上身。但其實絕大多數的乳房疼痛都來自良性病因，並非由於乳癌所引起。以下就來告訴你，乳房疼痛有哪些常見原因。

乳房疼痛常見原因（按圖）👇👇👇

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乳房疼痛的常見原因

一、女性荷爾蒙

週期性疼痛與女性荷爾蒙有強烈相關，因此通常在懷孕或停經後（都是女性荷爾蒙減少的時期），疼痛明顯減緩甚至消失，但有些女性停經後若補充荷爾蒙，則這些疼痛有可能再度發生。

二、乳房大小

豐滿的女性，由於重力的影響較大，較可能產生非週期性的乳房疼痛，且合併有肩頸痠痛，背痛等問題。

三、藥物治療

服用增加女性荷爾蒙的藥物，譬如停經後婦女補充荷爾蒙，或是生育年齡的女性接受不孕症治療、使用口服避孕藥等等，都可能導致乳房疼痛。另外，抗抑鬱藥物之中的SSRI（選擇性血清素再攝取抑制劑），也可能導致疼痛。

四、脂肪酸攝取不平衡

在一些觀察型的研究，發現低油飲食對於某些女性的乳房疼痛有幫助，因為脂肪酸的不平衡，可能會導致乳房組織對於荷爾蒙更加敏感，因此更容易疼痛。

另外，若是以前曾接受過乳房手術的病人，除了傷疤的癒合過程會感覺疼痛，有不少人在術後的許多年後，仍感覺到手術部位的疼痛。這可能是來自於表淺的細小感覺神經在手術時被切斷，後續所引起的局部麻痛感。

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有這些情況請速就醫

許多乳房疼痛的現象，並不嚴重或不明顯，可以先用觀察的，不用立即就醫，但如果有以下情形，建議還是儘速就醫，以免耽誤病情，或是影響日常生活。

- 每日疼痛，且持續了1至2次經期都沒改善

- 只發生在乳房某特定部位的疼痛

- 隨著時間過去，疼痛感愈來愈劇烈

- 疼痛影響了日常生活或工作

- 停經後婦女的乳房疼痛



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