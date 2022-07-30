克里米亞-剛果出血熱｜經蜱蟲傳播 患者恐流鼻血致死 拆解5大Q&A

新冠疫情至今未息，其他如猴痘等疫情亦正蠢蠢欲動。當中，英國、西班牙近日接連出現一種罕見怪病病例，患者不但會出現嘔吐、身體現大量瘀青，甚至眼鼻流血，死亡率高達30%，本文將一一拆解這種名為「克里米亞─剛果出血熱」的怪病！



「克里米亞─剛果出血熱」最明顯的病徵為嚴重流鼻血。（Shutterstock）

1.甚麼是「克里米亞─剛果出血熱」？



綜合世衞及本港衞生署資料顯示，「克里米亞-剛果出血熱」是一種急性病毒傳染病，是以蜱蟲為宿主及媒介的人畜共通傳染病，人類可能因為接觸染病蜱蟲或動物血液而感染，或者藉由患者血液及體液傳播給另一人。

2.「克里米亞─剛果出血熱」的症狀是甚麼？



「克里米亞─剛果出血熱」主要經蜱叮咬後傳播，潛伏期約1-3日，患者常見的症狀包括：

．突然發燒、頭暈頭痛

．噁心嘔吐、腹瀉腹痛

．眼睛出血、嚴重流鼻血

．大範圍且嚴重的瘀傷

大多數個案有肝炎的跡象，嚴重的患者可能會出現急性腎臟衰竭，肝功能衰竭或肺功能衰竭。

3. 「克里米亞─剛果出血熱」的死亡率有幾高？



「克里米亞─剛果出血熱」的死亡率約30%，且患者可在發病2周內不治。

4. 「克里米亞─剛果出血熱」一般流傳在哪些地區？



「克里米亞─剛果出血熱」於1944年首次現蹤克里米亞，十多年後才在剛果分離出病原體，病毒通常出現在巴爾幹半島、北非、亞洲及俄羅斯，歐洲病例極少。

不過，伊拉克今年突然出現大量病例，至今已至少通報了111宗個案，當中19人死亡，這亦是該國有史以來最嚴重的CCHF疫情。疫情其後更有流入歐洲的跡象，西班牙及英國近期亦錄得相關病例。此前英國本土蜱蟲從未檢驗出病毒，該國至今僅有3例。

5. 如何預防「克里米亞─剛果出血熱」？



目前暫時沒有安全有效並可廣泛供人類使用的疫苗。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）表示「預防、早期診斷及隔離護理，是避免病毒傳播的唯一手段」。患者一般須接受支援性治療包括症狀療法、口服或經血管輸入的抗病毒特效藥相信對患者均有幫助。

專家亦建議前往農村或森林地區之旅遊人士，應採取類似預防蚊子叮咬措施的方法以避免被蜱叮咬，及避免接觸野生動物，減低感染此病的風險。

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蜱蟲是什麼？

每年5月至11月都是蜱蟲出沒季節，香港昆蟲學會會長饒戈曾受訪表示，蜱蟲形狀橢圓，表面呈現紅褐色或灰褐色，從芝麻粒到米粒大小不等，但吸血後，其體積最大可以膨脹100倍。蜱蟲是媒介生物，可傳播病毒、細菌、寄生蟲使人患病。

▼大家日常如何避免被蜱蟲叮咬呢？進行戶外活動時，又應採取什麼措施？如不幸被蜱蟲叮破，又應怎樣處理呢？（按圖👇👇👇）：

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被蜱蟲叮咬有什麼病徵？



蜱蟲身上有病毒及分泌神經毒素，被蜱蟲叮咬後多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，並有噁心、嘔吐及食慾不振等情況，以發燒伴隨血小板及白血球減少為主要症狀。



內地北部戰區總醫院燒傷整形科醫生劉中波曾在報道中指出，被蜱蟲叮咬最嚴重是出現血小板減少綜合症，有1至2周潛伏期，發病後會影響全身凝血功能及損害器官功能，危及性命。

蜱蟲如何走到人身上？



蜱蟲一般棲息在草叢或植被茂盛的山區和丘陵地帶、森林等野外環境，也多存在於城市的大型公園、植物茂盛地區。當人類、動物經過，就會趁機攀附身體「大快朵頤」，未有適當防護且經常接觸野外環境，都是感染高風險族群。

被蜱蟲叮咬後，該如何處理？



一旦發現被蜱蟲叮咬，不建議用火燒、拍打、塗抹凡士林等方式處理身上的蜱蟲。《央視網》報道指，蜱蟲身體碎掉後，體液也可能導致感染，其次這些方式有可能進一步刺激蜱蟲在你的皮膚上愈鑽愈深，甚至「頭部」留在皮膚裡。

正確的處理方法：

用小鑷子貼近皮膚的位置輕輕夾住蜱蟲頭部，垂直皮膚方向把蜱蟲拉出，隨後用碘酒或酒精消毒被叮咬的部位，減少感染病毒機會，若懷疑出現症狀，應馬上求醫。

如何預防被蜱蟲叮咬？



▼《台灣衛生福利部疾病管制署》製作的短片中，提醒若行山或到郊多草叢地方，要做好防護措施（按圖👇👇👇）

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1 把自己皮膚好好遮蓋包緊，如穿長袖衣褲、長筒襪、手套等都要用上

2 可以把褲管也紮入襪子裡，令蜱蟲不得「其門而入」

3 不要在田裡赤腳，或穿涼鞋在草地上行走

4 避免在蜱蟲有機會棲息地如草地、樹林等環境中長時間坐臥。

5 衣服及裸露皮膚位置，使用含有派卡瑞丁（Picaridin）、驅蚊酯、檸檬桉油等成分的驅蚊劑，令蜱蟲不敢靠近

6 從郊外樹林等地回家後要馬上清潔身體，更換衣服，避免無意中將蜱蟲帶回家

7 從草地回來，如出現發熱、叮咬部位發炎破潰及紅斑等徵狀，要及時就診