膽囊炎｜張智霖膽囊炎緊急入院 料因膽石作祟 點避免與胃痛混淆？

近年專注內地發展、今年50歲的張智霖（Chilam），近日被指工作臨時「甩場」。後經所屬工作室公布，原來他日前證實患上膽囊炎，需緊急入院就醫，所有工作行程將暫時延後。



事實上，大部份膽囊炎均由膽石所導致，最明顯的症狀莫過於腹痛，不過不少人亦因此容易與胃痛混淆，到底兩者在發出時，患者是否可以分辨到？



（微博）

入院消息惹粉絲憂慮

據張智霖所屬工作室「到此一遊影視工作室」上周六（30日）在微博發文指，張智霖當日原定需在杭州出席一個公開活動，惟當日清晨他突感不適，需送院治理。經檢查，證實張智霖患上膽囊炎，需繼續在醫院留醫接受治療，所有工作行程將暫時延後。

消息曝光後，不少網民紛紛留言祝福張智霖早日康復：「好好休息，保重身體，我們來日方長，你們一定要好好照顧他，讓他不要那麼累，不要有太大壓力，告訴他他真的已經很棒了，超級棒」、「養好身體，溫柔等待，張智霖先生，下次我們容光煥發再快樂相見」、「身體健康才是霖迷最想看到的，真的別太拼了！」

膽囊炎多因膽石導致

膽囊，即是俗稱的「膽」，主要功能是儲存膽汁，並調節膽汁分泌，以消化食物中的脂肪。當膽石倒塞了膽囊出口不動，加上細菌感染，便會引致膽囊炎，事實上大部份膽囊炎均由膽石所導致。

膽囊炎大致分為急性與慢性，患者會因膽汁排不出來，加上發炎令膽腫脹，並感到右上腹痛楚萬分，嚴重者右上腹甚至會形成硬塊。當急性膽囊炎重覆發生多次後，膽囊會開始纖維化、萎縮化，使膽囊逐漸失去儲存膽汁的正常功能，導致慢性膽囊炎發生。

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膽結石分為兩種 膽固醇過高為成因之一

膽結石的大小可以相差甚遠，小如沙粒，也可大如哥爾夫球，並可分為膽固醇結石和膽色素結石兩種。

膽固醇結石



通常呈黃綠色，佔所有病例約80%，較膽色素結石普遍。形成原因源於膽汁內的膽色素、膽固醇過多高或膽汁鹽不足，另外，當膽囊無法排空時也會增加形成的機會。

膽色素結石



形狀較為細小且顏色較深，主要由膽色素組成。膽色素結石的真正成因未明，但患有肝病、膽道感染或遺傳性血液病如鐮狀細胞貧血症的人士患病風險較高。

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減肥太快恐膽結石高危

膽結石的危險因子包括年齡增長、女性、懷孕、糖尿病、肥胖、肝硬化、高膽色素血症、近期體重迅速減輕（減重），或是服用特定藥物。特定藥物包括纖維酸衍生物（Fibrate）的降血脂藥物、抗生素頭孢曲松（Ceftriaxone）、生長素抑制因子類似物（Somatostatin Analogues）、停經後使用激素替代療法（hormone replacement therapy）、服用避孕藥物。

另外，長時間的空腹、飲食時間不規律、忽然吃到平常少吃的油膩食物常常是臨床上遇到引發急性腹痛的危險因子。

▼有5類人士（5F）更屬生膽石的高危族群： （按圖👇👇👇）

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▼生膽石常見成因：（按圖👇👇👇）

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從腹痛時間分辨膽結石和胃痛

一般的膽結石患者均無明顯病徵，故要知道自己有沒有膽結石並不容易，不少人直至出現上腹絞痛、發熱及面黃等急性膽囊、膽管炎徵狀，或急性胰腺炎才會發現。除了腹痛，通常還會伴隨噁心或嘔吐等與一般上消化系統疾病相似，故不少患者會誤以為自己只是食滯，或吃太多油膩食物導致的消化不良，甚至與一般的胃痛混淆。

其實要分清是膽結石引發的上腹痛，還是單純的胃痛，可以從痛的時間點和模式作區分。典型由膽結石引發的右上腹絞痛，是因為膽結石阻塞膽囊出口，令膽壁肌肉痙攣所致，尤其在吃了油膩食物後，膽汁排放時會將結石推到膽囊出口的狹窄處，令阻塞更嚴重，痛楚亦更明顯。

雖說以上屬於典型情況，但有醫生指出，大部份膽結石患者的徵狀實際上都是非典型，例如只是飯後感到上腹輕微脹痛，並只會維持較短的時間，而痛的位置不一定在右上腹，也可以經神經反射到上腹中央。

另外，膽石痛也偶爾發生於晚上睡覺時，因為當人體呈仰卧狀態時，結石比較容易掉進膽囊出口引起阻塞。至於胃炎或胃潰瘍引起的胃痛，一般因為空腹肚餓，胃酸刺激發炎或潰瘍的胃黏膜而引起。

以上徵狀都是患上膽結石時，身體發出的警號，但若皮膚或眼白變黃、出汗、打冷顫、發熱、尿色變深及大便呈白石膏色，便代表問題已十分嚴重，需立即求醫。

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飲食習慣是關鍵 維他命C可預防膽結石

現時最有效治療膽結石的方法是膽囊切除術，可避免併發急性膽囊炎，或因膽囊結石穿過膽囊，跌進十二指腸，引致腸道閉塞、急性膽管炎或胰腺炎。不過，預防始終勝於治療。根據美國國家糖尿病、消化道與腎臟疾病研究院建議，良好的飲食習慣、規律的運動均有助於維持正常體重，幫助降低膽結石風險。

在飲食方面，有研究指出補充維他命C、多元不飽和及單元不飽和脂肪酸、多吃堅果、咖啡，都有助預防膽結石相關疾病。至於肥胖人士則應積極減肥，預防膽結石。