腎臟健康｜夏天尿路結石病發高峰！3種危險腎結石嚴重可致敗血症

每年七月至九月是尿路結石高峰期，尤其夏天體內水分散失快，又缺乏補水，使尿路結石患者增加6%。醫師提醒，秘尿道結石往往伴隨腰痛、血尿等症狀，但也有悄然無聲的「安靜結石」和棘手的「危險結石」，務必謹慎小心。



「安靜結石」難以察覺

台灣礦工醫院泌尿科醫師黃冠鈞解釋，由於輸尿管直經平均為0.7釐米，若結石超過1釐米，便容易像塞子一樣，堵住輸尿管與腎臟的交接處，使尿液無法被順利排出，加上發生時多僅單側輸尿管堵塞，另一側腎臟仍可運作，此時若沒有痛感就不易被察覺，故被稱為「安靜結石」（silent stones）。

黃冠鈞表示，當尿路結石隨着日積月累的沉積，在腎臟及輸尿管中滾動摩擦，便會產生劇烈疼痛，但有1%的臨牀患者，在輸尿管卡住結石後，卻沒有感覺，直到照超聲波卻發現，腎臟早已萎縮。

三種「危險結石」超棘手 👇👇👇

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而除了「安靜結石」外，若不幸雙側輸尿管都被堵住，更可能引發面臨急性腎衰竭、敗血症及換腎的風險，形成「危險結石」，他列舉出以下三種情況，請民眾多加提高警覺。

第一種，易導致「急性腎衰竭」的尿路結石。一般多發生再雙側輸尿管皆被結石塞住，病人整天無法排尿、有氣無力且食慾差，需要緊急打通結石、放置雙J導管輸尿。

第二種，「合併腎臟發炎、化膿」的尿路結石。由於輸尿管堵塞後，尿液中的細菌導致腎盂腎炎，病人會出現發燒、血壓低，嚴重更會敗血症，又以60歲以上長輩、免疫差等患者易被送進加護病房救治，並給予抗生素後才進行手術。

第三種，反覆逆尿道感染的結石。病人因反覆泌尿道感染，形成「感染性結石（磷酸胺鎂結石）」，由於結石質地軟又黏，容易塞死整個輸尿管，此類結石做體外震波效果差，需改以軟式輸尿管鏡夾取，較容易發生在女性身上，需特別小心。

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常見結石種類比一比

黃冠鈞說，尿路結石友九成患者都是「草酸鈣結石」，由於食物中舉凡朱古力、堅果、葉菜類均有大量草酸，因此多數患者的結石都屬於草酸鈣結石。另外還有「鹿角型結石」等巨型結石，多發生在腎臟已經被結石塞滿的病人身上，必須以經皮腎造廔取石術才得以取出。

他也提醒，尿路結石的型態多樣，有大型結石或者砂狀的小顆結石，但大小跟疼痛感沒有直接關係，就算是小沙子摩擦輸尿管一樣會疼痛，但倘若結石大小已超過0.2公分至0.5公分，身體仍舊毫無痛感，還是需要就醫治療較為保險。

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