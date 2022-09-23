偏頭痛｜便秘、頸僵硬7前兆要注意 常捱夜飲咖啡最高危？

偏頭痛（Migraine）不但難以預測，也很難預防，有時發作更可能引致噁心和嘔吐，或發現光線會讓頭痛加劇。原來偏頭痛發生有前兆，而日常生活中哪些食物會加劇偏頭痛症狀？哪些又能緩解疼痛？



世界衛生組織（WHO）將偏頭痛列為全球前20大失能疾病之一，全世界患病率更高達7至16％不等。偏頭痛剛開始，頭部可能只有一側疼痛，接著才慢慢擴散至整個頭部，它是一種跟血管、神經、腦內傳導物質都有關係的疼痛，尤其現在發現偏頭痛有一大半跟腦內傳導物質「CGRP」（抑鈣素基因-系胜肽）分泌過多有關，而CGRP會讓血管擴張，所以會感受到血管在頭上一跳一跳的。

偏頭痛發生的階段

偏頭痛有4個階段：前驅期（Prodrome）、預兆期（Aura）、頭痛期（Headache）、緩解症狀（後期症狀）（Postdrome），不過患者可能不會每個階段都會經歷。👇👇👇

1. 前驅期

這是偏頭痛開始前的階段，患者會在頭痛開始前的1至2天，出現偏頭痛的前兆。若出現以下身體變化，可能就代表偏頭痛快發生了：

便秘、憂鬱、嘴饞、過動、易怒、頸部僵硬、不停打呵欠



2. 預兆期

大部分偏頭痛的患者，都不會經歷預兆期。這個階段有可能發生在偏頭痛開始之前或症狀開始時；經歷預兆期的偏頭痛患者，大多會看到閃光，嗅覺、觸覺和聽覺會改變，動作和語言能力也會受阻。

3. 頭痛期

這是頭痛發作的最嚴重階段，若沒有好好處理，偏頭痛有可能會持續72小時之久，而個人產生偏頭的頻率，都有所不同。此階段的症狀包括：

噁心、眼睛或耳朵痛、太陽穴痛、視線中出現黑點或閃光、對光線和噪音敏感、暫時喪失視力、嘔吐



偏頭痛有可能會持續72小時之久，而個人產生偏頭的頻率，都有所不同。（Doğukan Şahin／Unsplash）

4. 恢復期

這是偏頭痛的最後階段，發生在頭痛結束之後。患者會在此時感到疲憊不堪，有少數人甚至會在此時感到些許喜悅，就像是迴光返照一樣的心情轉折。恢復期的其他特徵包括：

- 疲倦。

- 專注力、認知力、智力降低。

- 情緒低落，憂鬱現象會特別明顯；或者感到愉悅，好像整個人都好起來了一樣。



▼ 偏頭痛成因 （按圖了解👇👇👇）：

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飲咖啡食朱古力易頭痛？

除此之外，有研究指出，有頭痛、偏頭痛的患者，通常血液中的生物胺濃度較高，生物胺引起頭痛機制，可能與身體內缺乏二胺氧化酶( diamin oxidase )有關，含有生物胺的氨基酸包含組胺酸，酪胺酸，絲胺酸等胺基酸。

而2類食物也容易導致偏頭痛。

芝士、朱古力、柑橘



這些食材含酪胺酸，而酪胺酸是一種非必需胺基酸，可能會造成人體的血管容易收縮、痙攣引發偏頭痛問題

加工食品



香腸、熱狗、火腿、肉絲等，這些食品內含有亞硝酸鹽來做防腐的的功用，而亞硝酸鹽也會讓人體血管收縮、擴張，導致偏頭痛容易發生。

▼同場加映：但如果頭痛以外，更同時有以下問題便應小心處理並去求診（按圖👇👇👇）

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7大紓緩頭痛貼士

偏頭痛無法治療，也很難避免，不過遵循以下建議，或許有助於減少它發生的機率。

1. 適度睡眠：睡得充足很重要，但又不應該睡得太多。



2. 休息：發現偏頭痛的前兆時，可以趕快休息、放鬆；可以的話，找個安靜昏暗的地方，為即將來臨的頭痛做好準備。



3. 冰敷按摩：冰敷後頸，或按摩頭部的穴道，也有助於紓緩頭痛。



4. 改變飲食：避免可能引發頭痛的食物，可能包括酒精或含咖啡因的飲品。



5. 排解壓力：可以嘗試一些幫助肌肉放鬆的運動。



6. 吃藥：若只是偶爾有偏頭痛的人，可使用某些能快速紓緩偏頭痛的止痛藥物，如非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）和翠普登（Triptans）。有些預防性處方藥物或許也會有用，如抗憂鬱藥、降血壓藥、抗癲癇藥。



7. 做頭痛日記：每次頭痛都記錄下來，就算開始就醫診治後也要持續記錄，因為這樣能幫助您了解引發頭痛的原因，並追蹤哪種療程對您有效。



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