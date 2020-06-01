【偏頭痛】眼矇耳鳴是先兆劇痛至肩頸　袪濕疏肝3湯水5穴位助紓緩

偏頭痛十分常見，患者頭部會劇烈抽痛，並可能伴隨噁心、畏光、怕吵等症狀，影響日常生活，其疼痛程度多為中、重度，和普通頭痛的症狀不同，一般都會逼使患者接受治療。部分患者更會出現先兆症狀，例如視力干擾等，究竟除了吃藥，大家還可以如何紓緩偏頭痛？

偏頭痛發作時，令人十分困擾，部分患者進食止痛藥後，可能仍然無效。註冊中醫師鄧蕙盈就為大家建議了不同的食療和穴位，可有助紓緩相關症狀（按圖）：

+ 21 + 20 + 19

什麼是偏頭痛？

偏頭痛是由於神經、血管性功能失調所引起，為一種劇烈頭痛。偏頭痛和遺傳有關，有些患者可在頭部、腦外傷後出現偏頭痛的現象。

以一側頭部疼痛反覆發作，常伴噁心、嘔吐、對光及聲音過敏等為特點。典型的偏頭痛和普通頭痛不同，有先兆症狀：

眼：視覺干擾，出現閃光暗點，偏盲，視野模糊 耳：怕吵，耳鳴 口：噁心，不欲言語，無胃口（納呆） 頭：反覆隱痛，抽動痛，針刺式刺痛，眩暈

發作時頭痛部位可由頭的一個部位到另一個部位，同時可放射至頸、肩部。

年輕女性患者多

偏頭痛以年輕的成年女性居多，疼痛程度多為中、重度。頭痛多為一側，常局限於額部、頭側邊（顳部）和枕部疼痛開始時為劇烈的搏動性疼痛，後轉為持續性鈍痛。鈍痛，即感覺較遲鈍，痛感伴隨着麻痺，於關節或肌肉處比常見。任何時間可發作，但以早晨起床時為多發，症狀可持續數小時到數天。

中醫看偏頭痛

中醫理論認為，偏頭痛多與惱怒、緊張、風火痰濁有關。情緒波動、肝失疏泄、惱怒急躁等，或體內素有痰濕，都容易引起偏頭痛。一般治療會以疏泄肝膽、通經止痛為主。雖然目前認為偏頭痛是不可治癒的疾病，但通過針灸治療，可明顯減輕症狀，和減少發作頻率。

不過如患者於多次治療後，無明顯效用，或發現症狀逐漸加重，就要査明原因，尤其要排除顱內佔位性病變。偏頭痛患者在治療期間，應禁止煙酒，並進行適當運動。另外要避免過勞及精神刺激，注意休息。

紓緩偏頭痛3大食療

鄧醫師為大家推介以下3款有助紓緩偏頭痛的3大食療（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

1）紅景天菊花枸杞茶

功效：清疏肝火，醒腦明目

材料：紅景天5克、菊花5克、枸杞子10克

做法：倒500毫升熱水，加蓋浸泡約5-10分鐘，悶約2分鐘即可飲用。

2）清震湯

功效：祛濕解鬱，清利頭目

材料：升麻10克、 蒼朮15克、荷葉1張、甘草5克

做法：將材料洗淨，倒入1.5-2升清水，大火煮滾後，以小火續煮45分鐘。

3）川芎白芷魚頭湯

功效：溫經散寒，通絡止痛

材料：川芎10克、白芷10克、天麻10克、魚頭1個、陳皮1至2片、薑2至3片

做法：將所有材料洗淨、魚頭及薑片汆水備用。加入所有材料，倒入1.5-2升清水，大火煮滾後，以小火續煮1個半小時。

5大紓緩穴位

大家可每天2次，輕輕揉按以下穴位3至5分鐘，有助紓緩偏頭痛症狀（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

1） 太陽穴

功效：醒腦開竅

位置：前額兩側，眉末延長約1吋凹陷處

2）率谷穴

功效：清利肝膽

位置：在耳尖直上入髮際1.5吋

3）風池穴

功效：散寒除濕

位置：枕骨兩旁，髮際內有兩個明顯凹陷，差不多和耳垂平衡的地方，用雙手食指分別按在兩側風池穴上

4）合谷穴

功效：理氣止痛

位置：位於手背虎口處，第二掌骨中點，向食指骨側按壓酸脹處

5）內關穴＋外關穴

功效：寧心止嘔

內關穴位置：手腕橫紋正中上二吋

外關穴位置：手背朝上，腕關節中央往手肘處約二吋（三指橫寬）的位置，左右各一

如你對治療偏頭痛有任何問題，請諮詢中醫師意見，對症下藥。

註冊中醫師鄧蕙盈（照片由受訪者提供）

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