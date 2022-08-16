牙齒健康｜漱口水可取代牙刷清潔？醫生拆解1種成份或致牙齒染色

漱口水對牙齒健康有非常重要的作用，或有人甚至把它取替牙膏牙刷清潔牙齒，但有牙科醫生提醒，漱口水不能每天用，而且有成分更會導致牙齒染色。



台灣牙科醫生柯佩伶在IG專頁發文，為大家拆解對漱口水的常見使用迷思。她解釋，漱口水的功用，在於可以深入到口腔裡的微小縫隙，例如牙齦溝等，物理清潔工具到達不了的地方，去達到除菌效果。

漱口水可取代刷牙？



不能。因牙齒表面的牙菌斑、食物殘渣，需要透過牙刷、牙間刷、牙線等物理機械方式，才能好好去除。而漱口水的功用，只作為輔助加強，例如牙齦溝等物理清潔工具到達不了的地方，使用漱口水便可深入到這類微小縫隙，達到除菌效果。

漱口水何時用最適合？



必須是在牙齒已經清乾淨的前提下再使用，才能達到正確的加強效果。

每天使用漱口水是否可行？



要視漱口水的成份而定。以「植物精油成份」為主的漱口水，就可以每天使用。例如李施德霖漱口水，其除菌力來自四種植物精油，成份溫和，可以每天於徹底潔牙後使用，加強口腔清潔。而根據李施德霖漱口水的臨床實驗文獻，其產品可以達到99%除菌，對口腔內大多數菌叢有效，成份也不會影響口腔菌叢。

她同時建議，若是口腔有傷口的情況下，建議使用其不含酒精的款式，避免刺激粘膜。

漱口水會令牙齒染色？



含有「CHX氯己定」等成份的漱口水，則不適合天天使用，因可能會造成牙齒染色。

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