牙周病｜無蛀牙就健康？研究：牙周病增20%心臟病、37%精神病風險

每日刷牙保持口腔健康不僅是預防蛀牙而已，跟個人身體健康有極大關係！如今研究利用台灣保健數據分析，發現當民眾有牙周病、牙齦炎時，罹患其他疾病風險都比一般人高，包括心血管疾病、糖尿病、精神疾病都有影響，想要打維持健康不妨先從顧好口腔開始！



九成台灣人有牙齦炎！小心其他疾病風險也增加

別以為自己沒蛀牙口腔就很健康，根據台灣研究顯示，台灣成年人有一半以上患有牙周病，九成以上患有牙齦炎，主要都跟因為牙菌斑、細菌在牙齦線四周堆積，引致牙齦組織發炎，嚴重甚至導致牙齒鬆動、脫落。

過往對口腔健康與許多慢性疾病的關聯性未必了解，如今英國專家針對60995名牙齦炎患者、3384人牙周炎患者，同時與251161口腔健康的民眾進行比較，發現當有牙周病病史者更有可能在三年內被診斷額外的疾病，此項研究結果也刊登在國際期刊《BMJ Open》。

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口腔疾病惡化釀生活品質下降！影響慢性疾病

研究人員觀察發現牙周病病史的人與任何身心理健康發展存在明顯聯繫，研究指出當有牙周病病史的患者，罹患精神疾病風險增加37%、自體免疫疾病風險增加了33%、心血管疾病風險增加18%、糖尿病風險增加26%。

怎麼會有這樣的影響？主要研究者Joht Singh Chandan博士解釋：「當口腔疾病惡化時，會導致生活品質大幅下降，讓牙周病間接與慢性病風險增加有關。」但因為牙周病幾乎是常見的問題，專家擔憂當其他慢性病風險跟著增加，似乎也意味著巨大的公共衛生負擔。

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共同資深作者、英國伯明翰大學應用健康研究所的Krish Nirantharakumar教授則表示：「根據研究結果的傳達重要意義是，牙科和其他醫療保健專業人員之間進行有效溝通，以確保患者獲得有效的治療計劃針對口腔和更廣泛的健康，以改善他們現有的整體健康並降低未來患病的風險。」

英國有將近400,000人有類風濕性關節炎的困擾，該如何提早因應、並找到預防可能潛在的高風險者，如今已知有牙周病患者罹患類風濕性關節炎風險是一般人的四倍，而且病情往往更嚴重。 牙周病專家Devan Raindi 博士說：「研究強調早期確診及治療牙齦炎、牙周炎的重要性！」

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牙齦炎是可逆的！及早改變口腔衛生習慣

牙齦炎的早期症狀牙齦會紅腫、觸痛，或是刷牙時容易出血都是典型徵兆，其中牙菌斑會產生毒素刺激牙齦，當牙菌斑持續附著在牙齒上24 – 48小時，就可能達到刺激牙齦發炎的程度。

如果只是在牙齦炎的階段，透過改變口腔衛生習慣能夠移除牙菌斑、牙結石，牙齦是可恢復原本的健康狀態，但若沒有接受治療、採行正確的刷牙方式，牙齦炎就有可能進一步惡化為牙周病，這時接受治療後也只能將牙周病停止，不可能恢復最初的牙周健康。

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