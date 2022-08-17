珍惜生命｜女子黃金海岸3大異狀欲輕生幸獲救 5症狀或患抑鬱症

人生只得一次，要好好珍惜生命。一名女子前日（15日）中午在屯門黃金泳灘，走到海中深水位置欲輕生。幸好救生員夠「眼利」，發現女子早有疑樣，成功及時至水中救回一命。港九拯溺員工會亦在Facebook分享如何察覺異狀及預防性救生，在迅速時機拯救生命。



港九拯溺員工會昨日（16日）在Facebook專頁發帖，指事發於15日中午12時左右，於瞭望台上的救生員發現一名女子將隨身物品放在台下欄杆位置，然後身穿便服落水，靠著鯊網黃管，向深水位置行出去。

同時，另一名瞭望台救生員亦察覺事態有異，懷疑女子有自殺傾向，遂立即通知救生大艇同事前往視察，「果然發現女子神情呆滯，問非所答，幸好仍然清醒，隨即用艇載其回岸邊，再報警送院檢查。」

協會最後在文中指出，感恩事情能及早發現，但直言女子成功獲救絕非僥倖，「只因全賴當值救生員同事機警，憑著經驗、觀察力、分析力及判斷力，再加上團隊合作，更反映預防性救生重要性，才能避免悲劇發生。」

帖文中指出，事發前其實有3個先兆可察覺。

1. 要留意該人神情，一般都是開心笑容，除非是面無表情，神情呆滯



2. 行為或衣著有異，例如穿便衣就下水



3. 若發現有家長四圍張望，可能是不見小朋友。同樣，若只有小朋友一個在走，留意家長是否在附近，否則要詢問情況



抑鬱症症狀：無故大哭、斷絕社交

抑鬱、情緒低落每個人相信也試過，但如何得知是患上抑鬱症？按美國精神醫學學會出版《精神疾病診斷與統計手冊５》（DSM-V）的診斷標準，一個人如果有5項或以上症狀吻合的話，便有可能患上抑鬱症，但診斷抑鬱症還是需要醫生的專業判斷。

焦慮症及抑鬱症的常見症狀：（按圖）

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▼抑鬱症亦會影響進食行為：（按圖👇👇👇）

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防止自殺求助熱線



香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

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社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

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協青社青少年服務熱線︰9088 1023

