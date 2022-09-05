指甲｜指甲長乾癬小心患關節炎　冒黑直線條紋恐癌症找上門

指甲是皮膚的一部分，很多人經常需要修剪，一有變化很容易就會發現，當指甲變厚或是變薄，出現顏色改變，凹凸不平，要提高警覺，可能指甲已經開始病變。



台灣一名林先生15年前跌倒，沒想到傷口誘發乾癬，甚至頭部、腳部甚至腹部、指甲也都出現乾癬，而乾癬性指甲也容易合併發生乾癬性關節炎。

▼7種指甲狀態（點擊下圖看清👇👇👇）

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乾癬性指甲症狀與觀察

台北榮總皮膚部主治醫師何翊芯表示，乾癬性指甲就是指甲會有乾癬，特別的特徵還有包含指甲會凹洞，有一些油滴狀黃色顏色變化，甲摺地方會有一些發炎的情形。

台北榮總皮膚部主治醫師李政源表示，乾癬性關節的病人同時會合併乾癬的指甲病變，如果出現乾癬的指甲病變，指甲的位置跟我們末稍關節其實很接近。

何翊芯也指出，民眾常把乾癬性指甲與灰指甲搞混，如果真的分不清楚，第一個可以先做黴菌培養，再來就是觀察病人除了指甲以外，是否有其它乾癬的特徵。

4個指甲保養重點（按圖了解）👇👇👇

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常見指甲病變種類 冒黑條紋恐癌症找上門

台北榮總皮膚部總醫師馬聖翔說明，灰指甲也是常見的指甲病變，是黴菌造成的感染，會導致指甲增厚、顏色變化，甚至產生變形的問題。

另外，常見的病變還有黑甲症，其主要病徵是指甲上出現黑黑的直線條紋，民眾常會擔心是否為黑色素癌等問題，其實大部分的黑甲症狀況都是良性，只有少數患者他可能會合併黑色素癌。

根據統計，大約5%的亞洲人會有指甲黑線條的問題，常見引起的原因，包括：一、「荷爾蒙改變」，如服用一些藥物像是化療藥物抗瘧疾的藥物；本身引起的原有「系統性疾病」；「指甲本身有感染」，如細菌或黴菌感染；還有「反覆受傷」，以及「營養缺乏」，像是蛋白質、維他命D、維他命B12和葉酸缺乏。通常在治療或停藥後就會得到改善。

此外，甲床分離也是一個不管在手指甲或腳趾甲，都很常出現的指甲疾病。台灣成大醫院皮膚部主治醫師杜威廷表示，在正常狀況下，指甲最遠端會稍微和甲床分離，但在某些人身上，甲床分離的情形會明顯地往近端延伸，使病人的指甲很容易勾到或卡到東西，造成生活不便。

甲溝炎是什麼？為什麼有甲溝炎？（按圖看清👇👇👇）

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小心乾癬性指甲惡化徵兆

醫師提醒，乾癬性指甲容易合併乾癬性關節炎，而乾癬性關節炎的初期症狀可能只限於指甲腫痛，一旦嚴重惡化時，可能導致指甲結構遭到破壞造成病變，對日常生活影響非常大，不可輕忽。正常的指甲是透亮有光澤的粉紅色，一旦有異狀務必提高警覺。

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