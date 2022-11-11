不少女性以為每逢月經就必會感到不適，誤以為嚴重經痛及經血過多等只是小問題，但其實並非所有女性都會「經常痛」。當止痛藥亦無法停止經痛，痛楚及不適甚至影響患者生活，則為不正常的經痛，有機會由子宮內膜異位症等婦科病引起。子宮內膜異位症有機會於卵巢形成腫囊，亦即朱古力瘤，影響生育能力，故宜及早進行婦科檢查，避免子宮內膜異位症影響健康。

子宮內膜異位症影響女性生育能力 宜及早進行婦科檢查

經痛可分為原發性及繼發性，香港婦產科學會代表、婦產科專科羅思敏醫生指出：「月經期間女性受荷爾蒙影響及因子宮收縮，可能會出現原發性經痛，以致女性於經期首兩日出現腹痛或頭痛，但若經痛情況嚴重，甚至影響工作或日常生活，則有機會屬繼發性經痛。」

繼發性經痛由婦科病引起，當中子宮內膜異位症尤其常見，平均每十名女性中，便有一位患上。一般情況下，女性的子宮內膜會於月經周期時變厚並脫落，形成經血。羅醫生提醒：「當子宮內膜異位組織流往盆腔其他位置，著床於輸卵管、卵巢及肌肉層等位置時可影響生育能力，故透過婦科檢查及早發現及治療相當重要。」

患者生活受影響 朱古力瘤破裂需送院治療

朱古力瘤是子宮內膜異位症的其中一種，如患者未有接受合適治療，著床於卵巢的朱古力瘤一旦變大並破裂，便需送院接受緊急手術。羅醫生憶述曾有名30歲的女患者，常常因朱古力瘤而致的經痛而需請病假，嚴重影響工作及日常生活。由於擔心需進行侵入式婦科檢查，她再三拖延檢查，直至醫生解釋超聲波檢查並非侵入式婦科檢查，且不含幅射，方願意接受超聲波檢查，並發現兩邊卵巢均長有6厘米大的朱古力瘤，子宮內膜異位組織更延伸至直腸，故需進行朱古力瘤切除手術。

子宮內膜異位症治療方案按個人情況制訂 及早處理減治療難度

受朱古力瘤影響，上述女患者的卵巢功能較同年齡女性弱，而如朱古力瘤情況嚴重，更會增加手術難度。羅醫生指出：「根據患者的年齡、症狀及生育打算等考慮因素，醫生會與患者一同商討合適的治療方案，如手術或荷爾蒙藥物等。」子宮內膜異位症和朱古力瘤可透過手術或荷爾蒙藥物治療，口服荷爾蒙藥物例如黃體酮藥物則可抑制異位的子宮內膜組織增長，從而紓緩症狀。

「死忍」不代表無問題 經常痛要做婦科檢查正經Check！

由於子宮內膜異位症及朱古力瘤有機會復發，醫生於手術後或會處方黃體酮等荷爾蒙藥物以降低復發風險。上述女患者經治療後經痛得以減輕，無需每月請假，即使於月經期間亦能如常生活，不再被朱古力瘤打亂生活節奏。不少患者會認為做婦科檢查及服藥即為「有問題」，羅醫生強調：「如持續受症狀困擾而不正視，『死忍』亦不代表沒有問題，女性經常痛便應及早進行婦科檢查，以免耽誤病情。」

羅思敏醫生，婦產科專科。

(以上資訊由香港婦產科學會代表羅思敏醫生提供)