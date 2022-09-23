【慳錢攻略】親民價婚前檢查有咩揀? 普通體檢可取代婚前檢查嗎?

九、十月天氣開始清爽舒適，是一眾新人選擇結婚的理想月份。為了家庭下一代的幸福，進行婚前檢查是不可忽略的一環。不過籌備結婚的開支也是愛侶幸福的煩惱，正所謂「慳得一蚊得一蚊」，小編有見及此，特別為大家蒐羅了一些性價比高的婚前檢查套餐以及講解檢查前的常見注意事項，讓新人更清晰了解自身健康狀況，作更詳盡的婚後生育打算。



婚前檢查與普通身體檢查分別

因為婚姻是建立家庭和孕育下一代的重大承諾，所以婚前檢查比普通身體檢查分別是除了包含基礎的身體檢查如體重、血壓、脈膊等項目，其着重點在傳染病以及於遺傳性疾病的檢查，盡早發現影響下一代的健康的隱疾，為建立家庭提供多一重保障。

圖片來源：freepik

婚前檢查常見檢查項目

【血型及 Rh 因子】

血型常見主要有A、B、AB、Ｏ型，而知悉血型在於懷孕女性需要運送血液時起關鍵作用。而測試Rh因子原因是Rh因子是一種紅血球中的抗原，並有正負之分，如女性體內沒有含有此抗原就是負Rh因子。如負Rh因子的女性懷有正Rh因子寶寶，會因Rh因子不合而導致胎兒患嚴重貧血，甚至胎死腹中。

【德國痳疹抗體】

由於德國痳疹是過濾性病毒導致的疾病之一，故此寶寶會於母體內透過胎盤受感染，胎兒有機會先天健康不全如患先天性風疹綜合症，智力發展障礙等。

【乙型肝炎】

由於乙型肝炎病毒存在於人的體液和血液之中，所以其傳染的途徑之一是在女性分娩時或在分娩間傳給寶寶，而受感染的嬰兒由於成為慢性帶菌者，以致很大機會於日後患上肝炎。

【梅毒血清試驗】

如果懷孕期間患上梅毒，嚴重會流產或令寶寶發展不健全例如眼盲、耳聾等。

【精子常規檢查】

精子檢查用作了解精液和精子的質量，是查看男士生育能力的重要項目，有助及早發現身體健康風險並尋求治療方法。而檢查前需要禁慾及跟從指定的程序收集精液。

【小便常規】

驗尿是檢查病變一個非常重要的其中一個方法，可以於隱疾發展階級及早發現，小便檢查常見檢驗項目有尿比重、尿糖、尿膽紅素、尿血等等。

2千蚊有找婚前檢查抵檢推薦👍👍👍

Precision Health Care秉承「保健為本」的宗旨，透過提供專業的知識及意見，使大眾獲得恰當的健康知識。從多關注個人的健康情況，以致凝聚社區關注健康的意識，務求讓大眾能享受健康的身體所帶來幸福美滿的生活。他們提供的 2人婚前健康檢查 ，一對新人一同檢查都只是 HK$1,110。



優尚醫療 位於尖沙咀，中心引進不同嶄新先進的醫學造影儀器、設施，並提供身體檢查、手術及內窺鏡服務。婚前檢查 - 標準套餐(男士/女士) $1,500



莊柏醫療-49項-安心婚前檢查(男士) $735

莊柏醫療分店網絡遍佈港九新界，包括中環、旺角、佐敦、荃灣等9個地點，致力令市民大眾能受惠於便利的一站式醫療綜合管理服務，而達到「病前預防、病後調理」的全面健康目標。特此設定了女士49項安心婚前/產前檢查 及 男士49項安心婚前檢查服務，專為準備建立家庭或生育的女士而設，幫助了解更多身體狀況，為下一代的健康提供保障。其精選 49 個檢查項目，包括血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、德國痳疹抗體等。



（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2022/09/21）

婚前檢查常見注意事項

婚前檢查進行前需詳細了解各項檢查項目需要提前準備的要求，

以下是一些常見注意事項：

１. 充分睡眠及休息：在各項檢查前需要有充分的睡眠及休息。

２. 空肚及避免飲水的時間： 留意哪些檢查有指定的空肚及避免飲水的時間。

３. 禁慾：如有關男士檢查精液的檢查，一般需要在檢查前3天禁慾以確保結果準確。

４. 經期：女士在經期內不宜進行有關尿液的檢查。