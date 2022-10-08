日日叫外賣—小心高膽固醇送埋上門！定期體檢助心臟隱疾現形

香港人工作繁忙，難以騰出時間自製健康食物，再加上自疫情後，「兩餸飯」店再次受到大家的寵愛，一日三餐經常都以外賣飯盒解決，吃下大量的高脂高膽固醇飯菜，加上缺乏運動的話，不知不覺間血液內的膽固醇就會超出健康水平的警界線。由於膽固醇超標平日難以察覺，往往嚴重至誘發心臟問題出現病徵才得悉問題。正所謂「預防勝於治療」，透過定期檢查及早發現問題，才可一直維持健康的身體。



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膽固醇來源

膽固醇是一種脂肪，原本是形成荷爾蒙、細胞壁的重要成分，而膽固醇來源分別是由攝取食物以及肝臟合成兩大部份，膳食膽固醇可從動物性食物取得，例如魚、肉、海產等等。雖然人體有調節膽固醇的機能，但經常進食高飽和脂肪和高膽固醇食物，令人體膽固醇含量長期提高，容易使調節功能失衡。

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膽固醇和心臟病的關係

而血液中膽固醇主要又分成低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），即稱壞膽固醇，和高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），又稱好膽固醇。

由於低密度脂蛋白膽固醇容易聚積在血管的內壁中，從而令血管管道變窄，嚴重的話甚至會出現血管閉塞的情況，導致血管硬化。所以膽固醇如果過高阻塞了血管，令心肌得不到足夠養分和氧氣的話，就會引發冠狀動脈心臟病 。根據衛生防護中心調查，香港最常見的致命疾病當中心臟病排行第三位，二零二零年因心臟病引致死亡人數以冠心病最多。

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控制膽固醇 由了解指數開始

衛生署指出，膽固醇理想水平總膽固醇應該低於5.2mmol/L，低密度脂蛋白膽固醇需低於3.4 mmol/L，高密度脂蛋白膽固醇 則需高於1.0 mmol/L。想要控制膽固醇，就先要了解自己的膽固醇指數。不少專業機構均提供詳細身體檢查計劃，當中已包括膽固醇指數及其他健康評估。

莊柏醫療—42項進階高血壓及糖尿病檢查

莊柏醫療在2014年正式成立，分店網絡遍佈港九新界，服務涵蓋西醫、中醫、牙科、腸胃鏡中心及專業醫療診斷。旗下特設42項進階高血壓及糖尿病檢查，項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等，適合18歲或以上人士進行，有助預防並改善身體危機，有助達至理想健康。

尚醫健康 綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查72項

尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估。旗下的綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查72項檢查計劃除了膽固醇水平檢查，亦包括超聲波頸動脈壁厚度、掃描靜態心電圖、癌指數風險評估以及69 項綜合檢測等等。

滙潼醫療 全面健康體檢組合

滙潼醫療主要提供各類專科微創手術和急性手術治療，並為嬰幼兒丶兒童及成人提供身體檢查、疫苗接種、化驗、過敏測試、基因檢測、癌症篩查、復康服務等服務。旗下的全面健康體檢組合包括血液分析各項膽固醇指數、糖尿、肝功能、腎功能、癌症指標等等共50個項目,全面了解身體的健康狀況。

Precision Health Care金確健康檢查計劃

Precision Health Care Services Ltd於1994年成立，以真誠的心關注大眾的健康，立下「祇因在乎您健康」的口號，堅持優質、專業、可靠的服務，為市民、社區及各大小企業精心策劃合適的保健計劃。旗下的金確健康檢查計劃會為客戶檢查總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇以及三酸甘油脂狀況，另外亦會有脂肪測試、血糖、靜臥心電圖、小便常規等檢查項目。

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日常降低膽固醇小貼士

1) 少食高飽和脂肪食物：飽和脂肪會使體內的血液容易凝結，以及產生膽固醇

2) 注意膳食膽固醇中的攝取量

3) 適量食含不飽和脂肪食物：多元不飽和脂肪如硬殼果及果 仁等，

有助總膽固醇水平下降

4) 多食含水溶性膳食纖維健康食物，如水果、菜等，協助膽固醇相似油脂物排出體外

5) 經常進行適量運動

▼10款常見餸菜的熱量排名（按圖👇👇👇）

+ 6

1. 北菇西蘭花 48 卡路里

2. 西芹炒雞柳 92 卡路里

3. 西蘭花炒魚塊 110 卡路里

4. 欖菜肉鬆四季豆 130卡路里

5. 魚香茄子 140 卡路里

6. 粟米魚塊 170 卡路里

7. 中式牛柳 170 卡路里

8. 蝦仁炒蛋 230 卡路里

9. 菠蘿咕嚕肉 240 卡路里

10 鹹蛋蒸肉餅 250 卡路里



而以下3類人士更要注意（按圖👇👇👇）：

減重人士



雙餸飯盒普遍份量大，飽了就不要進食，或一開始先盛好自己食的份量，避免因免浪費而清光 。

糖尿病患者



同樣要注意份量，亦更要注意汁醬，汁醬多含高糖份，升糖指數較高，令血糖不穩定。

高血壓人士



高血壓人士要注意少選含大量鈉質的餸菜，避免含有加工肉的餸菜如火腿、香腸、午餐肉、鹹魚、醃製菜如欖菜、榨菜、雪菜。

同場加映：茶餐廳10款碟頭粉麵飯的平均鈉含量，由最低至最高排：（按圖 👇👇👇）