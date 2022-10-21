流感併新冠 年過50重症死亡率高 專家籲打四價流感疫苗增強保護力

秋冬季節是流感高峰期，每年都有不少感染個案；而且疫情反覆未定，加上入境隔離政策和社交距離措施逐漸放寬，有機會加強流感的傳播，能夠預視港人的健康風險將會大增，對體弱人士和醫療系統或構成額外負擔。更有研究指，如受到新冠肺炎及流感的雙重夾擊，會有較大可能出現嚴重併發症，死亡率會高接近6倍。因此，世界衛生組織就建議應提早做好準備，每年定時接種疫苗以有效預防流感，保障個人健康。

研究指，如受到新冠肺炎及流感的雙重夾擊，會有較大可能出現嚴重併發症，死亡率會高接近6倍。（圖片：醫師Easy製圖）

其實自4月起，澳洲就踏入流感高峰期，確診數目持續並急劇上升；每週新增個案超越過去五年平均水平，近千名病人須住院，部分更加要轉至深切治療部。透過參考南半球的情況，亦可大致推測到北半球的流感趨勢。

澳洲流感情況，每週新增個案超越過去五年平均水平。（資料來源：Australian Government Department of Health）

流感７大症狀 小童、長者易現嚴重併發症

流行性感冒可由多種類型病毒引起，而本港最常見的就是 H1N1 及 H3N2。病毒主要是透過呼吸道飛沫傳播，表面病徵與新型冠狀病毒相似，患者會出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、頭痛、咳嗽、肌肉疼痛和全身疲倦的症狀，一般多數會在2至7天內自行痊癒。但有部分免疫力較差的人士，即小童、長者等，均有可能引致比較嚴重的病情，並出現、肺炎支氣管炎等併發症。同時有研究顯示，成年人患上流感後首三天，心臟病發的風險會增加10倍、而中風的風險會增加8倍；對有心血管疾病、糖尿病等健康問題的長期病患者殺傷力更加大。

成年人患上流感後首三天，心臟病發及中風的風險會倍增！（圖片：醫師Easy製圖）

接種流感疫苗 有助減低心臟病、重症死亡風險

其中一種有效預防季節性流感及其併發症的方法，就是接種疫苗；不單可減少45%心臟病發的風險，亦能降低24%確診新冠肺炎病人因任何原因導致死亡的機率。

每年接種疫苗可有效預防流感及併發症。（圖片：醫師Easy製圖）

衞生防護中心建議，除了個別有禁忌症的人士之外，年滿6個月或以上人士皆適宜接種流感疫苗，以下群組更要優先考慮。50歲或以上人士感染流感而出現併發症、進入深切治療部和死亡的風險較高，所以屬高危組別，理應及早接種疫苗。

50歲以上有政府資助 升級版四價重組流感疫苗為首選

流感疫苗最理想的接種時間是每年的9至10月，以確保在冬季流感高峰期前獲得足夠保護，通常打針後須2至4星期就能產生有效的免疫力。對不同年齡人士需要，現時的流感疫苗有不同選擇，於2022年10月6日起，合資格人士接種疫苗，便可獲得政府資助每劑 260 元。於指定私家診所接種流感疫苗，合資格人士經資助後費用全免。

流感疫苗接種資助合資格組別。（圖片：衞生署）

英國JCVI針對 2022/23年度接種流感疫苗提出建議，指18-64歲高危人士（包括：有呼吸系統疾病、糖尿病、心臟疾病、慢性腎病、肝病、正在服用類固醇或接受化療的免疫力低人士）及65歲或以上長者首選為「四價重組流感疫苗」。美國ACIP亦建議65歲或以上人士接種四價重組流感疫苗。

新一代四價流感疫苗含3倍抗原 保護力更強

以往使用的「四價滅活流感疫苗」由傳統雞蛋培植；抗原含量只有15µg。新一代「四價重組流感疫苗」由美國生產，於2017年獲FDA核准使用，適合18歲或以上人士接種。其採用嶄新重組疫苗技術，含有3倍抗原；50歲或以上人士接種，效力更高3成。

世界衛生組織每年會根據流行的流感病毒株，為北半球的流感疫苗建議4種病毒株型號。臨床數據亦顯示四價重組流感疫苗可提供4成交叉保護力。交叉保護是指對4種流感病毒株以外的型號作出保護作用。每年的病毒株都有機會改變，所以每年都需要重新接種流感疫苗。

「四價重組流感疫苗」可針對上述以外的型號提供4成交叉保護力。（圖片：醫師Easy製圖）

為保障家人及朋友的健康，不少醫生都建議50歲或以上人士及早接種流感疫苗，以增強保護力，除了可有效預防季節性流感及其併發症，亦可有助減低心臟病和重症的死亡風險。如對四價流感疫苗有任何查詢，可與莊柏醫療聯絡，他們會為您安排專業醫護跟進。