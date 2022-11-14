急性胰腺炎| 女子連吃10隻蟹 腹痛劇痛原來是急性胰腺炎

蟹膏鮮美飽滿，蟹肉細緻鮮甜，不少人都愛吃，但小心吃得太多會適得其反。内地一名女士一口氣連吃十多隻蟹，吃完一會兒就突然覺得腹痛，之後被送入醫院，發現原來是患有急性胰腺炎。



連吃10隻蟹腹部劇痛 患有急性胰腺炎

根據内地媒體報道，一名内地女士請親朋好友來家里吃螃蟹，她一個人連吃了十多隻螃蟹，吃完一會兒就覺得腹痛，之後她在醫院確診患有急性胰腺炎。

螃蟹有豐富的蛋白質和膽固醇，如果突然吃得過量，可能會誘發胰腺炎，病徵輕微會腹部疼痛，嚴重會導致胰腺穿孔和壞死。北京急救中心指出肝炎患者、患有心血管疾病、傷風感冒、痛風等病人都不適宜吃螃蟹。孕婦也應少吃螃蟹，因爲螃蟹是容易引起過敏的食物，會增加誘發孕婦過敏的機會。另外患有膽囊炎、膽結石症的人都不宜吃螃蟹，因爲膽囊炎、膽結石與體內膽固醇過多和代謝障礙有係，吃蟹易使病情復發。

圖片截圖：網易圖片

胰腺炎成因和風險因素

根據Mayoclinic 資料，輕度胰腺炎病例經治療後可好轉，但嚴重可能會危及生命。急性胰腺炎的體徵和症狀包括上腹部疼痛、腹痛輻射到背部、按壓腹部時有壓痛、發熱、脈搏過快、噁心、嘔吐。慢性胰腺炎的體徵和症狀包括上腹部疼痛、進食後腹痛加重、體重意外下降、大便油膩發臭。

可能導致急性胰腺炎的情況包括：膽結石、酗酒、某些藥物、血液中甘油三酯水平升高（高甘油三酯血症）、可能患有高鈣血症、胰腺癌、腹部手術、囊性纖維化、感染、腹部損傷、肥胖症、創傷。

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增加患胰腺炎風險的因素包括：

-過度飲酒。酗酒者（每天要喝 4 到 5 杯酒的人）患上胰腺炎的風險更高。

-抽煙。與不抽煙的人相比，煙民患上慢性胰腺炎的機率平均高出 3 倍。戒煙可將風險降低大約一半。

-肥胖症。如果您身形肥胖，則更有可能患上胰腺炎。

-糖尿病。患有糖尿病會增加患上胰腺炎的風險。

-胰腺炎家族史。如今，越來越多人已開始了解遺傳學在慢性胰腺炎中的重要性。如果您的家族成員存在這種狀況，則您患病的機率會增加，尤其是還同時存在其他風險因素時。

資料來源：https://www.mayoclinic.org/zh-hans/diseases-conditions/pancreatitis/symptoms-causes/syc-20360227

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