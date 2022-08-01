蟹足腫｜紅腫痕癢蟹足腫最常出現在這5大部位　好發於高血壓族群

別以為只有嚴重深的傷口才會造成「蟹足腫」，臨床上包含連青春痘、蚊子叮、疫苗注射後造成蟹足腫，更因為外觀飽受外界異樣眼光



當蟹足腫愈長愈大時還會出現疼痛、腫癢的問題，臨床上就有一名妙齡女子因為背部長青春痘惡化成蟹足腫，甚至背部整個隆起嚴重影響生活。

蟹足腫發生原因（按圖了解 👇👇👇）

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蟹足腫不只跟基因、體質有關！血壓、作息也有關

蟹足腫發生與否跟體質有極大相關，與家族遺傳也有關聯性，據統計台灣約1%民眾受蟹足腫所苦，每100個人就有 1 個可能有蟹足腫發生的可能，而蟹足腫最常發生的部位就在張力較大部位：

1. 前胸：佔48.9 %

2. 背部肩胛處：佔 26.9 %

3. 雙下顎：佔 12.1 %

4. 上臂：佔 4.8 %

5. 剖腹產傷口：佔 1.9 %



由於全身可能出現蟹足腫，患者全身不只一處有蟹足腫，發生與否除了本身體質以外、家族基因也有關係，若是傷口本身有感染，患者本有高血壓蟹足腫的狀況也可能再惡化，台灣基隆長庚醫院整形外科主任蔡嘉軒醫師提到：「患者血壓愈高產生的機會愈高，有高血壓的病人蟹足腫比較惡化，也會比較疼痛、比較癢。」

【蟹足腫小檔案】：蟹足腫是一種過度疤痕組織增生，皮膚傷口達到「真皮層」刺激纖維母細胞，製造過多的膠原蛋白修復傷口所造成，因此傷口不一定要很深就可能出現蟹足腫



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「蟹足腫」與「肥厚性疤痕增生」差在哪？

「蟹足腫」跟「肥厚性疤痕增生」最大的差異在於，蟹足腫會向傷口以外的正常部位過度增生，就像螃蟹腳一樣延展出去，蔡嘉軒坦言：「過去蟹足腫被認為是難治療的疾病，最重要的原因是因為手術切除後復發的機率仍高達50~70%。」

蔡嘉軒分享近期經手嚴重的個案，一名年僅27歲的陳小姐，十多歲時背部長出2顆小小的突起物，以為是青春痘，結果15年來突起物蔓延愈來愈多、愈長愈大，導致背部隆起，一大長條的蟹足腫就長在肩膀後面。

主要是病者本身就有蟹足腫體質，加上長青春痘時經常用手去抓，反覆發炎感染，加上造成如此嚴重結果。蔡嘉軒提到：「如果患者本身工作壓力大、生活作息不正常、睡眠不足影響荷爾蒙分泌，也可能讓蟹足腫不斷的增長。」

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蟹足腫有哪些治療策略？

只是該名個案過往治療並不順遂，導致他一度放棄治療，蔡嘉軒說：「更改了放射線治療劑量、天數，同時手術治療也採取技術改良，一層一層慢慢縫合，一個傷口縫4-5層，雖然比過往的手術更耗費的時間，但治療成效也很好。」所幸歷經8小時的手術切除與術後的放射治療後，暫無復發跡象。

治療依據患者的病況選擇治療的治療，擔憂開刀的患者也可以採取「非手術治療」，包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇、冷凍治療等，若是選擇手術切除可以加上術後放射線治療，復發率降低至10~15 %。

雖然蟹足腫不致命，但可能因為礙美觀嚴重影響生活，建議可尋求專業醫療團隊諮詢，讓生活重新恢復美好。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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