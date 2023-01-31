長者性生活｜確診新冠後性欲減、勃起困難？或為心血管健康受影響

新冠肺炎副作用竟是「抬不起頭」無法重振雄風？台灣新竹縣東元綜合醫院泌尿中心近期陸續接獲4名個案，醫生戴順慶檢查確認各項數值正常後，推斷可能與染疫有關，但仍可治療，他並根據國際研究報告指出，染疫後得到性功能障礙風險，較一般高20%。



戴順慶表示，4名個案年齡介於40多歲至60歲間，確診當下沒有「性」致，1、2個月後逐漸恢復生活，才驚覺力不從心無法行房，主要求診形態為充血時間變短，或充血不完全造成陰莖彎曲，硬度不足等。

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戴順慶指出，男性到了50歲可能受到男性賀爾蒙睪固酮不足，影響情緒、活力和性功能，膽固醇、糖尿病、高血壓等三高病人，因血管硬化、 血液循環差，陰莖血管會先堵塞，進而影響性功能表現，但4名個案經檢查後，數值都在正常範圍內，且無睪固酮低下問題，推斷可能與染疫有關。

此外，感染新冠後，因身體不適、緊張焦慮、容易疲倦、心情鬱悶及注意力變差等，也可能影響勃起功能。

戴順慶說，國際研究報告指出，部分男性感染新冠肺炎後，勃起功能和生殖能力變差，得到性功能障礙風險比正常人高出20%，且病毒在陰莖內皮細胞竟能存活長達8個月；至於新冠病毒對生殖系統的實際影響，仍須追蹤觀察研究，尚無定論。

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