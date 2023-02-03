口腔癌｜韓女星罹患舌癌 復出揭舌頭僅剩三分二 4大初期症狀

南韓TROT歌手鄭美愛（音譯：정미애）早年（2019年）參加選秀節目《Ms.Trot》獲得超高人氣，最終勇奪亞軍，從此進入演藝圈。可惜在2021年因罹患舌癌而中斷演藝活動。時隔一年，休養多時的鄭美愛終於復出，登上節目露面。在節目中，她透露自己接受手術切除了3分之1的舌頭，亦藉此分享手術後康復情形。



鄭美愛在節目上憶述發現患病初期的情形指，當時因工作忙碌，身體免疫力下降，身體不斷出現小毛病，尤其嘴內的瘡數個月也不好，到醫院檢查後，竟發現是患上舌癌3期。為了治療，她經歷了8個小時的大手術，切除了三分之一的舌頭，手術後雖然還能說話，但亦伴隨著不少後遺症，如五官會出現扭曲，而且很難吞嚥食物，發音變得不準確。幸好，家人一直陪在她身旁給予鼓勵，她在術後半年積極復健，透過練習逐漸改善發音含糊問題，現在積極準備復出，並預計於2023年重返舞台。

口腔癌初期易察覺 4大症狀莫輕忽

舌癌是口腔癌的其中一種，屬於較為罕見的癌症。香港每年約有1、200宗新症個案，當中男性患病的比率較女性高，而發病年齡集中在60歲或以上。由於舌癌會引致潰瘍，不少患者都能察覺症狀而求醫。以下4大徵兆為口腔癌的主要症狀：（按圖看清）↓↓↓

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1. 口腔不名原因之紅色或白色病變



此種病變無法將顏色拭去，且面積會逐漸變大、邊緣不清楚，表面由光滑逐漸成粗糙，由平整漸形成突起，此外，這些病變有時會伴隨潰瘍。

2. 潰瘍



病毒性的口腔黏膜潰瘍（痱滋）最為常見，但一般在正常情形下2週內皆會癒合，假如口腔黏膜同一處之潰瘍有2週以上未癒合，並合併潰瘍周圍有硬塊，則必需至口腔外科專科醫生門診求診。切勿擅自以口內膏（膠）塗拭，延誤治療時機。

3. 腫塊



以手觸摸於口腔外或頸部有不明之腫塊，且此腫塊生長速度快，觸摸時質硬，且和周圍組織固定無法活動，疼痛感視有無感染而定。

4. 張口不全



癌細胞侵犯軟組織，如粘膜及肌肉，則會造成張口不全。另外，口腔癌之癌前病變，如口腔黏膜下纖維化（口腔硬化）也會導致無法張口，這類患者也極容易演變成口腔癌。

治療以手術為主 第一、二期治癒率高

目前診斷是否為口腔癌，仍需靠病理檢查，換句話說就是做切片。口腔癌的治療基本上以手術治療為主，特別是第一期及第二期的患者，在治療上有極高的成功率。

手術基本原則就是在癌細胞有可能轉移及積聚的地方，都要一併切除，因此切除後所留下來的缺損就相對會較大。目前重建技術非常進步，雖然切除範圍非常廣泛，但是經過適當的皮瓣重建，患者顏面外觀的改變、說話及吞嚥的影響均可減到最低。