胃氣脹｜伴隨5大徵狀　小心是大病！或與卵巢癌、胰臟癌9疾病有關

脹氣人人都有，且常常發生，原因從乳糖不耐症（喝了牛奶後脹氣）小麻煩，到癌症等嚴重疾病，都有可能。但你怎麼知道你的腸胃脹氣，只是一個小麻煩還是需要擔憂的疾病？以下5個症狀與9種疾病需要你留意。



胃氣脹不僅是吃得飽才有，或許還是身體出現嚴重疾病的徵兆：（按圖了解）

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5個警報信號和症狀

1. 體重減輕

這是很重要的警報信號。如果您發現自己在飲食或運動方式沒有改變的情況下，體重莫名減少了幾公斤，應該注意，尤其如果減了體重的10％或超過10％。有可能是由壓在腸上的腫瘤引起體重掉磅，並且使你即使只是吃一點食物，也會感到飽脹（腫瘤分泌的物質壓制了食慾）。

2. 腹水

腹部或骨盆液體的異常積聚，會導致腹脹、體重增加和腰圍快速擴張。腹水通常由肝臟疾病引起，但10％的罪魁禍首當推癌症。大量的腹水使你看起來像懷孕好幾個月。腹脹加上黃疸，使眼睛和皮膚變黃，可能是癌症擴散到肝臟的跡象。雖然也可能是良性的肝炎。

3. 突然發生腹部劇痛和腹脹

尤其是如果伴隨噁心和嘔吐，可能是疤痕組織阻塞腸道，或腫瘤壓迫腸道的跡象，必須立即就醫，以避免腸道穿孔等可能致命的倂發症。腸阻塞會很痛，因為堵塞區域上方的腸道已停止蠕動，但是食物和消化液持續進入，體內廢棄物繼續累積，當腸試圖將內容物推過阻塞區域時，劇烈絞痛發生。

4. 糞便有血、非經期出血 或停經後陰道出血

這會導致嚴重腹脹。幸運的是，導致痔瘡、月經週期不規則、肌瘤、子宮內膜增生的常見原因，並不嚴重。但有出血都應該要請醫生評估的，因為有可能是癌症的表現，尤其是大腸癌或子宮癌。

5. 發燒

伴隨腹脹的發燒通常是由於感染或發炎引起的。如果伴隨白血球數目升高，需立即排除骨盆腔、泌尿道或胃腸道的感染，而可能是其它更嚴重的病例如白血病。

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9種造成嚴重腹脹的原因+該如何處理

1. 卵巢癌

它是最致命的癌症之一。台灣衛福部近日公布2016年國人十大死因，在癌症十大死亡率排行榜中，卵巢癌首度列入十大名單內，會導致比其他任何生殖系統癌症更多的死亡，因為約有70%的個案被發現時已經進入第三期或是第四期，台北榮民總醫院婦女醫學部科主任莊其穆指出。

風險因素包括從未生過孩子或太晚才生孩子、肥胖、卵巢癌家族史，某些遺傳異常，以及長期使用荷爾蒙療法。卵巢癌的典型症狀包括長期腹脹、吃一點就覺得飽了、骨盆疼痛。

如果您擔心卵巢癌，該怎麼辦：



最好要做徹底的骨盆腔檢查或經陰道超音波檢查。CA-125腫瘤標記檢查可供參考，有助診斷後的追蹤治療，但不是你要緊抓不放的數據。

2. 子宮癌

除腹脹外，子宮癌會引起陰道異常出血、陰道流血或帶血的隂道分泌物、骨盆腔疼痛、性交疼痛、排尿疼痛。但有時子宮癌初步跡象可能只有腹脹或排便習慣改變，造成很難早期診斷。

重要的危險因素包括服用諾瓦得士錠（調控特定荷爾蒙，因而控制癌細胞的生長）、不含黃體素的雌激素補充劑、 放射治療、子宮癌家族史、或遺傳性大腸癌家族史。

如果你擔心子宮癌，該怎麼辦：



上述症狀的組合，尤其是如果你有強烈的家族史或其他危險因素，可能會導出更嚴重的診斷如子宮癌，需要立即進行骨盆腔檢查的進一步調查，以及超音波或電腦斷層掃描等影像檢查。幸運的是，即使是早期發現的侵襲性癌症，也可以治療並經常能夠治癒。

3. 大腸癌

大腸癌會阻塞腸內，導致腹脹。如果癌症位於直腸或乙狀結腸的末端，通常有出血並有便血，以及便祕惡化的病史。大腸癌已第十度蟬聯國人十大癌症榜首。

如果你擔心大腸癌，該怎麼辦：



大腸癌大多可以透過改變生活方式、定期做大腸鏡檢查來預防。一些研究發現，改用植物性營養素豐富的飲食可將罹癌風險降低一半。如果您認為自己可能有風險或出現症狀，建議你要做大腸鏡檢查。

4. 胰臟癌

胰臟癌是一種非常惡質的癌症，存活率低。伴隨黃疸的腹脹（眼睛和皮膚變黃）、體重減輕、食慾不振以及上腹部疼痛向背部輻射這些症狀，都需擔憂可能有胰臟癌。初期糖尿病伴有腹脹、體重減輕和腹痛，也可能是胰臟癌。

如果您擔心胰臟癌，該怎麼辦：



還好，胰臟癌並非腹脹常見原因。但早期診斷悠關會否存活。如果您有以上所述症狀，請立即尋求醫療評估。

5. 胃癌

早期胃癌通常沒有症狀，只有上腹部脹氣、消化不良和飽脹感等模糊症狀。與胰臟癌一樣，等到有症狀時，可能已罹癌到晚期階段，這時可能會出現體重減輕、噁心和腹痛的其他症狀。

如果您擔心胃癌，該怎麼辦：



幽門螺旋桿菌感染可能是導致胃癌發生的最重要危險因素，因此如果您認為您可能處於危險狀態，最好接受幽門螺旋桿菌檢測。要避免吃煙薰和加工的肉類，因為其中所含的硝酸鹽和亞硝酸鹽是胃癌的危險因素。不過另有一些少數胃癌病人是得自家族遺傳。

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6. 肝臟疾病

通常是良性的。但其它器官的癌症常擴散到肝臟，因為當癌細胞進入血液時，最終會通過肝臟過濾。伴有腹水和黃疸的腹脹，可能是癌症擴散到肝臟或原發性肝癌的徵兆。

如果您擔心肝臟疾病，該怎麼辦：



如果您擔心可能患有肝臟疾病，應做檢查，包括肝臟和腹部的超音波檢查，以及肝功能血液檢查。有些肝臟疾病可以靠飲食來幫忙治療，包括多吃綠葉蔬菜、豆類，少吃動物性蛋白質和含澱粉的含糖食物。

7. 大腸憩室炎

大腸表層凹陷造成如囊狀之結構稱為憩室，糞便卡在憩室內造成糞石，進而對憩室內的粘膜產生慢性發炎，久而久之會造成穿孔，而在周圍形成發炎，通常發生在50歲以上的人，腹脹並常伴有腹痛和壓痛、食慾不振、發燒、便秘或腹瀉。

如果你擔心大腸憩室炎，該怎麼辦：



大腸憩室炎的發作可以通過多種方式進行治療：無需吃或喝讓腸道休息、或採用液體飲食，施打抗生素（如果出現嚴重疼痛、發燒或白血球數目升高）和止痛（疼痛管理）。壓痛嚴重時可能要採取電腦斷層掃描以尋找與排除膿腫。

糞便孔位於憩室孔的時間越長，發生憩室炎的風險就越大， 因此平時你要多食高纖維飲食，避免便秘。

8. 骨盆腔炎（PID）

骨盆腔炎發生在子宮內膜、輸卵管或卵巢受感染時，通常來自性傳染疾病，如披衣菌或淋病，也會在分娩、流產或流產期間，或置入子宮內避孕器時發生。症狀為伴有發熱，疼痛和盆腔部位壓痛的腹脹，加上陰道分泌物，可能罹患骨盆腔炎。

如果你擔心得了骨盆腔炎，該怎麼辦：



仔細的骨盆腔檢查和抗生素治療非常重要。若不治療可能導致不孕和異位妊娠（妊娠在輸卵管而非子宮內植入和生長，會導致輸卵管破裂，危及生命）。如果您有腹脹、陰道出血或流血，腰背痛或骨盆腔疼痛，應該立即就醫。

9. 克隆氏症

是一種自體免疫性疾病，免疫系統攻擊自己的腸胃，通常在小腸或大腸中影響胃腸道，發炎浸潤卻是侵犯所有腸道各層，甚至侵犯到腸道外的腹膜及淋巴結。

這個病從剛開始症狀一一出現到確診，常需耗費好幾年才明朗，早期症狀之一就是腹脹。克隆氏症會導致腸道變窄並最終導致腸阻塞，嚴重腹脹、體重減輕、一進食就噁心嘔吐。

當克隆氏病發生在大腸時，會發生出血性腹瀉，胃腸道外的其他症狀包括貧血、凝血疾病、肝炎、結節性紅斑、關節炎、舌炎、虹彩炎等，被形容是從眼睛到肛門都在發炎的病。

如果您擔心克隆氏症，該怎麼辦：



診斷通常是克隆氏症最具挑戰性的一面。X光甚至大腸鏡可能都難以顯示炎症，因為侵犯小腸末端（迴腸），是一個不易進入內窺鏡的區域。可能需要更複雜的成像技術，如電腦斷層掃描、MRI核磁共振或膠囊內視鏡影像檢查。

如同姐妹疾病瘍性結腸炎一般，治療方法有支持性療法及藥物療法，或手術治療。內科療法如改變飲食習慣、補充營養改善電解質、維生素之不足。藥物有類固醇、Mesalazine、 Sulfasalazine、免疫抑制劑等處方藥，降低發炎造成的腸道破壞。內科療法失敗的嚴重病例才考慮手術切除有病變的腸子。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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