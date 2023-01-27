癌症｜女星誤以為職業倦怠 術後失聲半年 認清甲狀腺癌前兆

曾出演電影《上流寄生族》的韓國女演員朴素丹，於2021年底傳出患有甲狀腺癌的消息，一度停工接受手術並專心休養。近日她參演的電影《幻影》即將上映，在受訪時，她聊起罹癌的心路歷程，透露在確診甲狀腺癌之前，指確診前一直以為自己只是「職業倦怠」，沒想到就醫後才發現罹癌。



朴素丹前年12月宣布確診乳突型甲狀腺癌，停工休養近1年。近日（16日），她回歸電影《幻影》的宣傳，談起發現罹癌的心路歷程。她表示，「當時不知道是生病了，還以為是自己職業倦怠，第一次對於要去片場這件事感到很害怕，但我以為那是精神方面的問題」。

朴素丹更指，在拍攝結束之後還因為覺得太對不起大家而哭了，不敢跟大家一起看成品，幸好導演暖心的鼓勵，讓她獲得了肯定。電影拍攝完畢後，朴素丹接受切片檢查，發現頸部有10個腫塊，所幸及早發現並進行手術，否則癌細胞可能會擴散到肺部。手術後，她因失聲長達6個月而缺席宣傳活動。

經過治療，現時朴素丹已經恢復了健康，但因為賀爾蒙失調的緣故，皮膚狀況非常差，她為了幫助恢復，最近一個禮拜會做5、6次的皮拉提斯，又指「雖然體力還是不如從前，但只要想到比起去年的這個時候已經好很多，就覺得很幸福」。

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什麼是甲狀腺癌？常見6大前兆（按圖👇👇👇）

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1. 頸部出現腫塊

2. 聲音沙啞

3. 持續喉嚨痛

4. 吞嚥困難

5. 久咳不癒

6. 呼吸不順



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甲狀腺癌有哪些症狀？

甲狀腺癌最特殊的症狀就是「沒有症狀」，它不容易被發現，因為罹患甲狀腺癌症的病人，甲狀腺的功能也可以是正常的，很少會產生甲狀腺功能亢進或低下的變化。

其他症狀包括看到或觸摸到腫大的頸部淋巴腺、聲音沙啞、呼吸困難或吞嚥困難等。一般觸摸到甲狀腺有腫塊，良性腫瘤比較軟、平滑且有點彈性，若是堅硬不平滑的腫塊，就有可能是癌症。

甲狀腺癌如何治療？

手術是治療甲狀腺癌的第一步，像是甲狀腺全切除術、近全甲狀腺切除術等。其中，一旦接受甲狀腺全切除手術的病友，必須終身服用甲狀腺素。目前大多數人甲狀腺癌患者，若能在早期就診斷出來並接受治療，預後比其他癌症還要好，10年存活率可達90至95%。