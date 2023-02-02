揭抑癌基因缺失令乳癌治療失效　港大研究提精準治療方案助患者

乳癌是最常見和第三位致命的癌症，當中約有六成至七成為管腔型乳癌。由於管腔型乳癌細胞內有促進細胞生長的雌激素受體a （ERa），故通過抑制劑標靶 ERa（荷爾蒙治療）是治療管腔型乳癌的常用方式。



不過，三分之一對荷爾蒙治療有反應的管腔乳癌病人最終會對治療產生耐藥性。港大團隊研究發現，如患者有AKTIP缺失，乳癌細胞對標靶ERa的荷爾蒙治療產生耐藥性。團隊亦發現，癌細胞在ERa受到抑制時，會利用JAK2/STAT3來對抗ERa抑制劑的作用，故抑制 JAK2/STAT3能克服乳癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性。



研究顯示AKTIP 基因缺失是一種驅動管腔乳癌的基因突變，故提出了配合治療，即荷爾蒙治療加 JAK2/STAT3 抑製劑，以針對具有 AKTIP 基因缺失的管腔型乳腺腫瘤。



乳癌是最常見和第三位致命的癌症，當中約有六成至七成為管腔型乳癌。(Shutterstock)

乳癌是女性頭號致命癌症，當中約有六成至七成為管腔型乳癌。由於管腔型乳癌細胞內有促進細胞生長的雌激素受體a （ERa），故通過抑制劑標靶 ERa（荷爾蒙治療）是治療管腔型乳癌的常用方式，惟三分之一對荷爾蒙治療有反應的管腔乳癌病人最終會對治療產生耐藥性。

由港大醫學院生物醫學學院助理教授張慧婷博士領導研究團隊，早前就針對AKTIP缺失及抑制劑標靶 ERa作出研究，結果發現如患者有AKTIP缺失，乳癌細胞對標靶ERa的荷爾蒙治療產生耐藥性。團隊亦發現，癌細胞在ERa受到抑制時，會利用JAK2/STAT3來對抗ERa抑制劑的作用，故抑制 JAK2/STAT3能克服乳癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性。

張慧婷表示，研究顯示AKTIP 基因缺失是一種驅動管腔乳癌的基因突變，故提出了配合治療，即荷爾蒙治療加 JAK2/STAT3 抑製劑，以針對具有 AKTIP 基因缺失的管腔型乳腺腫瘤。她續指，相關方案是透過分析癌患者腫瘤的基因數據制定個人化的治療方案，可有效地攻擊腫瘤細胞，而且對正常細胞的副作用較少。

至於JAK2/STAT3 抑製劑是否可以逆轉由 AKTIP 缺失引起的荷爾蒙治療耐藥性，則仍需要進一步研究，但AKTIP基因或可作為預測荷爾蒙治療反應的生物標記，從而改善管腔型乳腺癌的治療策略。