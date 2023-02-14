衞生署呼籲停用一款美白潤膚霜 水銀中毒或影響胎兒 預防3大貼士

近日（2月10日），衞生署衞生防護中心再次呼籲市民，不要使用一款美白潤膚霜，因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。



美白潤膚霜「Goree Day and Night Beauty Cream」（圖片來源：衛生署）

日前（2月9日）衞生防護中心昨日接獲醫院管理局（醫管局）通報一宗懷疑水銀中毒個案，涉及一名40歲女病人。病人入院後診斷有蛋白尿，並表示曾使用一款名為「Goree Day and Night Beauty Cream」（見上圖）的產品約數個月。她的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。病人現時情況穩定，並已出院。

醫管局的化驗結果顯示產品「Goree Day and Night Beauty Cream」含有過量水銀。個案已轉交相關執法部門跟進。

繼中心去年十一月二日公布兩宗懷疑涉及「Goree」產品的水銀中毒個案後，中心另外接獲三宗類似個案，包括本次公布的個案，涉及三名分別34、40及45歲的女士。

中心發言人說：「長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。」

發言人強烈呼籲市民，若他們正使用該款產品，應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。

汞(水銀)中毒知多啲！

資料圖片

根據衛生署資料，水銀（汞）對人體的危害，若意外地吸入或進食大量汞或其化合物，可導致急性中毒。由於汞及其化合物具有腐蝕性，它們可引致口腔及咽喉發炎和潰瘍。其他常見的病徵包括噁心、嘔吐、肚痛、出血性腹瀉及腎功能損傷等，攝入大量汞更可導致死亡。

長期攝入汞可引致麻痺及觸覺、視覺、聽覺或味覺逐漸減退。其他較常見的神經系統病徵包括記憶力和平衡力減退、失眠、手部顫抖及行為失常等。再者，腎功能受損亦會引致水腫(特別是腳踭及腿部)。

汞及其化合物一般經尿液及糞便逐漸排出體外，汞於人體的半衰期平均為60至70日。但由於元素汞及有機汞可穿過血腦屏障和胎盤影響胎兒及分泌於人奶中，而且汞對神經系統的損害可以是永久性的，所以汞的毒性對小孩及胎兒的傷害會較一般成年人為大。

預防3大貼士

1. 倘若濺漏少量汞(份量相等於一支溫度計)，可用紙張或滴管將汞收集起來，並放進密封的塑膠容器內(如密實袋)棄置。清除汞時必須戴上手套，以及把曾使用過的手套同樣棄置於密封的塑膠容器內。受污染房間的窗戶應打開至少兩天，確保空氣流通。當清理汞濺漏時，切忌使用吸塵機或用洗衣機清洗受污染的衣物。如果汞濺落在不平滑的表面上(如地毯及布料)，應把受污染物以相同方法棄置。



2. 市民選購化妝品(特別是聲稱有美白或去斑功能的產品)時，應到信譽良好的商店購買。避免購買一些來歷不明、可能假冒或受汞污染的貨品。



3. 孕婦、介乎生育年齡的女士、嬰兒及小孩應避免過量進食捕食性魚類，如鯊魚及劍魚。含有優質蛋白質及少量飽和脂肪的魚類，對人體健康非常有益。適量進食及均衡膳食可避免因偏食而攝取過量汞。



汞中毒的處理

體內的汞含量可透過血液或尿液化驗出來。如果血液或尿液的汞含量偏高和有汞中毒的臨床病徵及症狀，便應作進一步檢查，甚或需入院接受螯合療法。