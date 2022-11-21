腸胃健康｜肚瀉想嘔吐如何緩解？拆解食物中毒7大原因、常見症狀

新聞常見食物中毒事件，大多是吃到不新鮮的海產或食物所致；但究竟怎麼樣才算食物中毒？只要吃壞肚子就是食物中毒嗎？食物中毒又該如何緩解？

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》為您講解關於食物中毒的大小事，說明食物中毒的定義、病徵、症狀及緩解方法。

5種食物中毒、食物中毒7大原因（按圖👇👇👇）

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拉肚子想吐=食物中毒？食物中毒的定義解說

根據台灣衛福部食藥署防治食物中毒專區的資料，單一「食品中毒案件」指2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似症狀，但若為以下情況，也可視為食品中毒案件：

- 由肉毒桿菌毒素所引起，且人體檢體檢驗出肉毒桿菌毒素

- 由可疑食品檢體檢測到相同類型的致病菌或毒素

- 攝食食品造成急性食品食物中毒，例如化學物質或天然毒素

- 經流行病學調查推論為攝食食品所致



換言之，以法規來說，嚴格的食物中毒定義，通常包含病因的追蹤及調查，但若因為攝食以下微生物或有害物質而出現相關症狀，醫師診斷與確定病因後，也可判定為食物中毒。

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食物中毒分5種

依據中毒原因，食物中毒可分為以下5種：

1. 細菌性食物中毒：攝食含有大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、腸炎孤菌、肉毒桿菌及仙人掌桿菌等等之食物。

2. 病毒性食物中毒：食物中存有甲型肝炎病毒、急性戊型肝炎、諾如病毒或沙波病毒。

3. 化學性食品中毒：攝食含有重金屬、農藥或有毒非法添加物。

4. 動物性天然毒：攝入河豚、蟾蜍、熱帶性海魚或其他有毒貝類之毒素。

5. 植物性天然毒：食用含有毒素之發芽薯仔、姑婆芋、野生菇類及大花曼陀羅等等之植物。



除了上述5種外，若食用含有海獸胃線蟲且未妥善處理的海鮮，也可能引發食物中毒。

食物中毒7大原因

1. 食品烹調後在室溫下放置過久

2. 生食與熟食交叉污染

3. 烹調人員衛生習慣不良

4. 調理食品的器具或設備未清洗乾淨

5. 食物冷藏及加熱處理不足

6. 水源被污染

7. 誤食含有天然毒素之食物



10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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食物中毒常見病徵及症狀：拉肚子、想吐

食物中毒的症狀嚴重度，主要視患者年齡、個人健康狀況、中毒原因及毒素的攝取量而定；若個人抵抗差，症狀可能就比較嚴重；症狀通常會在進食後1~36小時出現，其中以嘔吐與腹瀉最常見。

- 腹瀉

- 噁心、嘔吐

- 腹痛

- 發燒

- 頭痛

- 虛弱

- 血便

- 膿便



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食物中毒怎麼辦？多久會好？

食物中毒一般經過2~3天就會漸漸好轉，嚴重則7~10天；若中毒患者為年長者、小孩或孕婦，或症狀持續數天仍未好轉，有血便和膿便，建議就醫治療；醫師首先會進行診斷，透過檢驗尿液、糞便或嘔吐物以查明中毒來源，並對症下藥，開立抗生素或其他藥物，同時確保病患水分攝取充足，避免因頻繁腹瀉和嘔吐而脫水。

在照護方面，中毒患者感到噁心或嘔吐時，需暫時停止進食，讓胃休息一段時間，並持續補充水分或電解質，其照護原則與腸胃炎相似；患者與照護者需仔細觀察症狀變化，若發覺症狀惡化，請立即就醫，可能已攝食危險毒物，需接受專業治療與照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：食物中毒怎麼辦？多久會好？食物中毒定義、病徵及症狀全公開！】

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